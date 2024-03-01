「簡訊通知女友分手、拍私密照片的L姓男演員」是李瑞鎮？時隔多日公司終於回應：虛假事實！

最近，在網路社區被懷疑是「潛水式分手L姓男演員」主人公的演員李瑞鎮今日（1日）正面反駁稱不是事實，並預告將採取強硬應對。

李瑞鎮的經紀公司 Antenna 娛樂表示：「最近某網路社區登載的謠言性文章因爲不是事實，所以本公司最大限度地克制外部應對。與此相關，所屬演員實名被提及，確認了惡意誹謗和無差別的虛假事實持續被上傳和散佈。」

接著警告道：「本公司認爲不能再對此情況的嚴重性置之不理，因此對於製造惡性謠言並散佈這些謠言，損害演員人格和名譽的行爲，將不進行任何妥善處理或協商，進行強硬應對。」



上個月，網路社區上傳題目為《被L姓男演員潛水式分手》的文章。發文者主張，雖然和L姓男演員交往4年多，但突然失去聯繫。發文者爆料L姓男演員拍攝她的私密部位，並公開對話內容。她說：「我認爲分手也需要有禮儀，但過去也以同樣的行為成爲話題。現在在 YouTube 上講述回憶的方式來看，直到現在仍不懂關照和尊重交往對象，是迴避型壞男人。」



貼文公開後，在網路上引發熱烈討論，不少網友也紛紛在推測L姓男演員是誰，部分人傳出是李瑞鎮的謠言。而爭議持續擴散後，發文者突然刪除文章，留下好奇心。

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