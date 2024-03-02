剧中剧京城驱魔超有fu！《财阀X刑警》崔泰俊、李娜恩、姜成妍客串，片场竟搞出命案（EP.9）

由安普贤、朴智贤所主演，SBS与Disney+联播之《财阀X刑警》，昨（2）日播出了最新第9集，新案件用剧中剧开场，特别的拍摄手法令观众相当沉浸。

《京城驱魔录》开拍，镜头呈现男主角河南秀（崔泰俊饰演）一同搭车、进入闹鬼饭店并驱魔，诡谲又刺激。喊卡回到现实，却有些不对劲，因为男女主角河南秀与韩宥罗（李娜恩饰演）没有剧中浪漫，反而闹不合。当晚结束拍摄，韩宥罗一个人在片场……镜头又变成奇怪的第一人称画面（凶手视角？），隔日韩宥罗死亡。



▼剧中剧《京城驱魔录》片段



韩宥罗死亡，现场种种迹证指向凶手是制片代表金映幻（崔东九饰演），但他没有动机。陈利手（安普贤饰演）知道自己朋友陷入困难后，秀出自己其实是制片公司实质代表的身分，「金钱利诱」所有工作人员让他们说出剧组私下秘密。是韩宥罗的渣男前男友河南秀杀了她？还是嫉妒她的前辈白相熙（姜成妍饰演）呢？韩宥罗指甲中的DNA证明是白相熙的，不过预告却又多了一个嫌疑犯，是跟踪狂。



▼今晚播出的第10集预告片



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