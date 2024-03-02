少女时代Sunny&孝渊露营节目邀WINNER金秦禹&李升勋！不熟还可以吵起来XD

少女时代Sunny与孝渊展开露营节目《NO WAY HOME》，最新预告邀请到WINNER李升勋与金秦禹。

29日播出的最新第2集中，便透露了一部分WINNER金秦禹与李升勋做客画面。Sunny提议来宾可以邀请「不熟但想和变熟的人」，这时怕生的孝渊还不知道接下来会发生什么事……2周后在原州露营，不熟的双方真的有些尴尬，从孝渊讲话语气和做事突然当机，或多或少都感受的到。



不过也有有趣的互动，孝渊自傲表示带了很厉害的帐篷，金秦禹直接回应：「真是的，我们也有好吗？」从帐篷就互相较劲。孝渊还像老顽固般的很会看人的样子，问李升勋有没有兄弟姐妹，李升勋说两个姐姐，孝渊马上说「一看就知道」，李升勋马上转头跟金秦禹告状。



当孝渊组装不好器具时，李升勋还会吐槽孝渊在干嘛。孝渊和WINNER斗嘴纳凉的时刻，Sunny想搭帐篷一度孤立无援，无奈对她怒喊：「这是你带来的啊！」不过最后还是和乐融融一起搭帐棚一起烤肉用餐啦！



《NO WAY HOME》此集韩国7日首播，隔日可於台湾friDay影音或iQIYI收看。

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