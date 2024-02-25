炸裂！網友爆料L姓男演員「簡訊分手斷聯、拍私密照片、染病」，多人猜是有相似「前科」的他

近日有韓國網友發文稱與L姓演員交往4年，不久前突然被簡訊通報分手、斷絕聯絡，還稱L某之前也曾因同樣行為引起話題，令不少網友想起2008年轟動娛樂圈的簡訊分手事件。

爆料人A某稱6年前開始和L在一起、交往了4年多（中途分手三個月），最後一次見面時發生多次關係、對方還拍了她私密部位照片，氣氛很好，怎料才過幾天就遭到簡訊通報分手。



Photo by ROBIN WORRALL on Unsplash



A某稱交往期間L多次讓她拍攝身體「上下重要部位」照片，A某先後發給他幾十張，大部份都是交往初期：「雖然感覺不對勁，但他太想要、我太相信他了。 最後一次是他生日，用我的手機拍下作為禮物發給他。 」還附上簡訊聊天截圖，其中男方說要來接她、請她發張照片，明確指出要「乳頭」，女方說「那我拍一邊的給你」，對方回覆「好的」。

A某稱交往期間因L患上抑鬱症、失眠、「其他的病」，曾在L家洗澡時發現女性清潔劑、懷疑他出軌，但L堅持否認。



Photo by Alex Ivashenko on Unsplash



A某還爆料L會講一起工作的人的壞話，與他在綜藝裡有禮貌的樣子完全相反，很令人衝擊。

A某表示L過去也曾經因同樣的行為引起話題，是「迴避型壞男人」，從他在YouTube上講述回憶的方式來看，直到現在仍不懂關照和尊重交往對象。 至於為何是傳簡訊而非用韓國很普及的聊天app Kakaotalk，A某解釋是因為L不用Kakaotalk。



有網友根據「簡訊分手+斷聯」這一資訊想起2008年轟動韓國演藝圈的分手事件，當時名字首字母同樣為L的某男演員與K某女演員交往一年，突然在沒解釋原因的情況下通報分手、留下一封簡訊就「逃亡香港」，獨留女方在節目中哭訴無緣無故被甩、深感受傷。

也有網友認為不能只聽爆料人單方面說辭，在內容獲得證實之前更不應隨意揣測當事人身份；而且潛水分手又不是劈腿之類道德問題，並非是一定要公開譴責的大事。

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞