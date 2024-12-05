金高银&李智雅《酒路旅行》来台湾！迪化街玩摄影师，把茶豪迈当酒喝XD

《孤单又灿烂的鬼神－鬼怪》金高银与《The Penthouse》（上流战争）李智雅自实境综艺《盼望的大海》后再合作，《酒路旅行》要在韩国首尔与台湾台北找寻搭配酒的美食，为美食写下专栏，节目还有《巨星柳白》李相烨当旁白。

第三集两人已来到台北，前两集需要英语都由李智雅出马，来到台湾需要中文就由金高银发挥。金高银童年‎曾在中国度过，因此中文难不倒他‎，无论是餐厅或茶馆点餐，还是在迪化街买话梅都很顺利！

可爱的是，两人在迪化街看见永乐市场大稻埕戏苑的红砖老式建筑，相当惊喜地觉得自己就置身於片场，开始拿著摄影机环绕拍摄。她们看见摄影师们因入镜而试著躲开后，调皮地「变本加厉」拍摄影师们。



爱酒的他们，在迪化街尝试传统茶，来到了茶馆「南街得意」喝茶。金高银光是爬楼梯就有心得，准确地推断出茶馆是老屋再做改建，屋龄实际已有百岁。搞笑的是，李智雅优雅地尝一尝后转成豪迈坐姿：「不觉得我很像在喝酒吗？学了喝茶的方法，最后还是变回喝烧酒的方法。」她还一杯饮尽。



如果说本集是探访高级餐厅，下集就是平价小吃了，金高银与李智雅将分开行动。她们能顺利写好美食专栏吗？



▼相关影片（台湾观众可至iQIYI收看翻译版本）



▼本集踩点笔记

火锅：好食多涮涮锅大安店

牛肉面：天下三绝面食馆

茶馆：南街得意

新中式餐厅：捌伍添第85TD

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