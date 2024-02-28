全新韩国犯罪喜剧《财阀X刑警》收视节节上升 升至11%破开播新高 成为同时段韩剧收视之冠

由《梨泰院Class》爆红男星安普贤与《柔美的细胞小将》气质女神朴智贤联手主演，韩国犯罪喜剧《财阀X刑警》现正於Disney+ 独家热播！剧集播放至中段第8集，收视节节上升，升至11%破开播以来新高，更成为同时段韩剧收视之冠！

剧集中，由安普贤饰演的富三代刑警陈利手开始慢慢得到由朴智贤饰演的组长李蔷贤信任，并允许他一同於组内协助查案。可是因其三世祖的身份每每查案都忍不住开「无限金钱」外挂的陈利手与向来务实干练的李蔷贤都会因价值观问题产生不少吵吵闹闹，过程非常爆笑！现整合亮点与各位分享，分享剧集收视节节上升之道，一同紧贴韩剧潮流。

为拍《财阀X刑警》各有犠性！安普贤放弃头发？朴智贤剪短髪增重增肌

剧集播放至中段好评不绝，两位主角与大家分享有关拍摄上的趣事。本来Man爆的安普贤分享为演绎文质彬彬的公子哥儿，不惜犠性自己的头皮健康！作为一名富三代，有型有款是必然的，因此剧组为他设计出一个非常招积的发型 — 「All Back + 两条浏海」，而每次为此发型都必需使用差不多一整罐造型液来固定。安普贤为拍剧而放弃自己的头皮与头发健康，小心「男人最痛」！相反朴智贤亦有从发型著手，为演活务实刑警形象，甘愿狠心剪下秀发，以短发清新形象带出干练感，加上她还增重了大约6-7KG，一名充满干劲的刑警组长出现了！



陈利手无限金钱外挂愈开愈夸 成剧集重点笑料之一

剧集一大卖点为身为富三代的陈利手於查案时如何开外挂使用无限金钱。剧中陈利手试过在追捕犯人时因塞车而改为使用私人直升机，更用直升机直接撞到逃跑中的犯人车辆，夸张爆笑得来非常紧张刺激！另外，陈利手亦曾私下制作出24K纯金手铐，打算在逮捕犯人时尽显奢华感，可是却反被犯人锁上，乌龙百出！



李蔷贤慢慢同情并关心陈利手安危 爱情开始正式萌芽？

本来非常唾弃陈利手的李蔷贤，因其公子哥儿以及非常儿戏的性格一直拒绝与他合作。而虽然陈利手视钱财如粪土的性格惹人讨厌，但在办案时的认真却慢慢令到同组人员放下戒心，开始视他为真正成员之一。一次利手因追捕犯人而不顾安危从大楼高处跳下，虽然成功逮捕，但蔷贤却因他的莾撞而责备他，语重心长之下更多了一份关心，究竟一直厌弃陈利手的李蔷贤是否日久生情，爱情开始正式萌芽？



陈利手原来失忆？与死去的母亲有关？

一直天真无邪的陈利手因无限金钱而毫无烦恼，可是剧情发展至中段开始逐渐揭露出他自身的秘密。自小母亲已过身的他过著单亲的生活，成长至今一直发著同一怪梦，梦见一幅画有一名女子在水中被淹没的模样。在一次查探关於「催眠杀人」的案件中，原来凶手与自身有关，更怀疑就是曾催眠自己有关母亲过世秘密的人？究竟陈利手失去的记忆是？死去的母亲的死因是？



《财阀X刑警》剧集讲述多年来一直依赖家人，只懂吃喝玩乐的富三代警察陈利手(安普贤 饰)因一次「错误」的拘捕行动因而被迫加入到江河警察局的重案组担任刑警。一向随心所欲的陈利手最初与部门组长李蔷贤 (朴智贤 饰)争执不断，但随著新的工作及责任愈来愈重，陈利手将迎难而上，并利用自身巨大的财力及强大的后台突破警察部门的盲点，帮助重案组侦破大案，将罪犯绳之於法。

Disney+ 独家热播，第九、十集将於3月1、2日上线逢周五、六晚10:30上线新集数，敬请期待。

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