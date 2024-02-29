好怕《美好世界》男女主有感情戏？！ 金南珠贴心提示：我和车银优不是情侣喔，请安心

「完全不用担心，请放心收看喔！」

金南珠和车银优携手主演的新剧《美好世界》（《Wonderful Wordl》）即将开播，该剧讲述无辜失去年幼儿子的殷秀贤亲自处决逃脱法网的加害者后展开的故事。

多主演大女主戏的金南珠在新剧中饰演心理学教授兼知名作家「殷秀贤」，本是过著让人艳羡的成功生活，但无辜失去了年幼的儿子，她亲自处决加害者后过著凄惨的生活。 与和自己有著同样伤痛的人纠缠在一起，在解开神秘事件的过程中，治愈了彼此的灵魂和心灵创伤。车银优饰演的则是虽然拥有善良的面庞，却是无法知道内心的神秘人物「权善律」，他在富裕的家庭中长大，但因为一系列事件失去父母后，过著粗犷潦草的生活。



从早前公开的预告片、宣传海报来看，观众们难以琢磨透金南珠和车银优剧中到底是什么关系，甚至有不少网友猜测两人是否会有感情戏，毕竟韩剧中姐弟恋是常有的设定，然而随只是猜测，也令不少观众感到不满。日前金南珠做客了综艺节目《刘QUIZ》，亲自解释了《美好世界》中她和车银优的关系，表示：「我们并非恋人关系，请大家安心。 」

根据剧组公开的人物关系图，与「权善律」有关的唯一关系是「张馨子」，她是「殷秀贤」曾经的狱友，这使得「权善律」的故事笼罩著一层神秘的面纱，想必男、女主相识是通过「张馨子」的介绍，而他俩又将隐藏著怎样的真相和谎言，让观众们期待感飙升。



此外，《美好世界》在2024年3月1日起每周五、六22:30於Disney+独家上线。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻