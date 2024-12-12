李智雅&金高银《酒路旅行》美味享用台湾小吃，不约而同吃到笑出来！

《The Penthouse》（上流战争）李智雅和《孤单又灿烂的神－鬼怪》金高银一同主持、《巨星柳白》李相烨担任旁白的旅游综艺《酒路旅行》最新两集正来到台湾。

继‎第三集在台湾享用了好食多涮涮锅、天下三绝面食馆与捌伍添第85TD等美食，第四集开场喝完咖啡后，两人决定飞道扬镳吃吃友人推荐的平价小吃――皮蛋瘦肉粥与鱿鱼羹。

李智雅吃了知名的「鸦片粥」，一开始点了老板推荐的韩国人爱吃「魔法鸦片粥」，粥的配菜有鸡肉、皮蛋、魩仔鱼、花生与肉松，她吃了一碗还不够，又点了招牌鸦片粥想吃没有魩仔鱼的版本，更请老板替她再加皮蛋。李智雅吃著吃著忍不住发笑，难掩笑容地说：「我觉得好吃的话会一个人笑，我很常一个人吃饭一个人笑……」



李智雅一口接一口，边吃边笑还举起大拇指，对皮蛋情有独钟。吃完后，李智雅当起摄影师拍下制作人与导演们站著享用，甚至采访起他们，他们也表示非常好吃、同样举起大拇指。李智雅看著粥店所在的小巷亦涌起感触：「这样看非常有韵味，下著雨在这里。我非常喜欢这个街道，感觉很美。」



另一边金高银来到「两喜号」，一口气点了鱿鱼羹、卤肉饭与炒米粉，她在鱿鱼羹里加了醋和辣椒吃，炒米粉则她相当满意，她说自己很喜欢吃蒜，和李智雅不约而同「吃到会笑」，咯咯笑了起来。而吃起卤肉饭，她同样笑出声，还感性起来：「想起小时候了，记得以前常吃，小时候吃过的食物，总是会成为很美好的记忆。」



后续李智雅单独享用了台北双层餐车的台北晶华酒店下午茶，晚餐两人一同到「新台湾料理」「好屿」用餐。究竟两人能不能顺利完成节目交付的任务写好美食专栏呢？或许待下集揭晓。

▼相关影片（台湾观众可至iQIYI收看翻译版本）



▼本集踩点笔记

咖啡厅：兴波咖啡华山旗舰店Simple Kaffa Flagship（台北市中正区忠孝东路二段27号）

皮蛋瘦肉粥：鸦片粥（台北市中山区民生西路45巷3弄17号）

鱿鱼羹：两喜号Liang Xi Hao西园店（台北市万华区西园路一段194号）

甜点：台北双层餐车x台北晶华酒店下午茶（捷运市政府站3号出口搭车）

新台湾料理：好屿HoSu（台北市大安区仁爱路四段300巷20弄17号）

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