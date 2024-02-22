终於确定！崔宇植&朴宝英合作新剧《Melo Movie》，搭档李浚荣&全少妮诠释青春逐梦疗愈戏码

Netflix今日宣布新剧《Melo Movie》主演阵容并公开合照，这颜值组合实在太令人期待啦！

《Melo Movie》是一部以电影为主题的青春浪漫爱情剧，讲述渴望爱情和梦想但身处不确定位置的年轻人们，彼此发现、彼此给予灵感、战胜各自的心理创伤，度过电影般时光的故事。 由《无人岛的Diva》《黑话律师》《德鲁纳酒店》导演吴忠焕与《那年，我们的夏天》编剧李娜恩联手打造，也是崔宇植与李娜恩第二次合作。



崔宇植饰演深爱电影的男人「高谦」（音），从龙套演员成长为电影评论家，梦想是看遍世上所有电影。 这样的他遇到一个名叫「金舞菲」（谐音「金电影」）的女生，对她的名字已很有好感，对她的人更加好奇，一切发生得宛如melo电影一般。

朴宝英饰演「金舞菲」，因为爸爸爱电影比爱她更多，令她对爸爸又爱又恨，也好奇「电影究竟是什么」，因此进入电影业界。 舞菲一心想过安静的日子，没想到突然闯入一个过分引人瞩目的男生，令她的生活发生变化。



李浚荣饰演自认天才但现实中只是无名作曲家的「洪时俊」，从学生时代开始就梦想成爲天才作曲家，但爲了不被朋友们发现而彻底坚守毫无用处的神秘主义概念。

全少妮（全素妮）饰演成功的剧本作家「孙珠雅」，没有不足之处、过著平坦的生活，是高谦和洪时俊的共同好友，也是洪时俊的前女友。



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