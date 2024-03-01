《绝佳的解决士》卢律成厚颜无耻求复合，金莎拉竟照做！？董基俊只能黯然神伤（EP.9-10）

《绝佳的解决士》播出的最新第9、第10集，金莎拉（李智雅饰演）受到前夫卢律成（吴珉锡饰演）求复合，本来嗤之以鼻的她，最终还是低头……？两集收视落在4.6%、5.0%。

母亲逝世一年，金莎拉在忌日当天得知了母亲死亡和卢律成脱离不了关系，继而找到更多机会能逮卢律成，可惜关键证人（给母亲相关证据的兼职生）死亡。金莎拉受到极大打击，在董基俊（姜其永饰演）的关心下，两人接了吻。然而，就在董基俊以为重新燃起金莎拉心之时，金莎拉却说要和卢律成复合？



金莎拉决定铤而走险当车律的卧底，而潜在Solution的卧底张熙珍（金是弦饰演）呢？她联手车会长（罗映姬饰演）让警方对Solution展开调查并栽赃罪名。不过这对Solution影响不大，金莎拉有卢律成当挡箭牌，张熙珍更加得不到卢律成只能气得跳脚。同时，董基俊对金莎拉出卖自身非常不能谅解，退出了Solution，知道她为了儿子、为了母亲死亡的真相才稍微放下。



Solution短暂重组，一行人追上罗有美与金莎拉母亲事件中，重要的的士（计程车）司机孔得求，希望能让孔得求不得不靠拢他们，殊不知孔得求还是跑了，跑了马上遭遇车祸，是卢律成布好的阴谋？



下集，卢律成反咬母亲车会长杀了孔得求，车会长不可置信被冠上污名，那人还是自己儿子。Solution让母子互咬的方法究竟能不能奏效呢？



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