李智雅&姜其永联手复仇大快人心！《绝佳的解决士》吴珉锡恶人出头爆玻璃

由李智雅和姜其永领军的Viu Original原创律政剧集《绝佳的解决士》已登陆「黄Viu煲剧平台」！二人在最新一集终於确认合作关系，化身「复仇者联盟」向前夫吴珉锡进行大报复，剧情大快人心，刺激收视稳步上扬！香港观众逢星期三、四晚上可免费紧贴剧集进度。

姜其永遭暗算沿血街头

Viu Original原创律政韩剧《绝佳的解决士》讲述韩国最强律师金莎拉（李智雅饰）惨遭「妈宝丈夫」卢律成（吴珉锡饰）和恶奶奶陷害入狱后，决心加入离婚解决企业「Solution」惩罚不忠配偶，同时培养实力，誓要向夫家复仇！





近日剧情讲到莎拉假装亲吻前男友董基俊（姜其永饰）以激怒前夫，此时她也发现律成与基俊一直追查的命案有关，於是她向基俊提出合作邀请，一个为了复仇、一个为了查明真相，二人终於成为完美拍档！然而基俊取得律成是幕后黑手的关键证据后，却被神秘男子击中头部浴血街头⋯⋯「复仇者联盟」越接近真相，复仇之路越见危险，令人好奇他们将如何对抗恶势力！



吴珉锡在《绝佳的解决士》饰演「妈宝恶人」卢律成，除了让前妻李智雅为自己背黑锅，又联党结派操控舆论，还以不雅影片要胁第二任妻子为选举造势，是个不折不扣的反派角色；其实今次并不是他首次饰演奸角，过去更有不少观众大赞他更适合扮演反派！吴珉锡也在记招上透露「坏人心声」：「一部戏剧的反派要演得够坏，剧集才会成功！我们提前讨论了『卢律成』这个角色，让我感觉我可以胜任；而且剧本也写得相当出色，相信导演会好好地处理它。」李智雅更爆料对方拍摄激动场面时直接砸碎玻璃，可见他的确入戏极深！



吴珉锡无惧被比较

近年韩剧界恶人出头，先有恶女金素妍、黄静音以《The Penthouse》和《7人的逃脱》爆红，最近再有李伊庚凭渣男角色迎来演艺事业高峰，韩媒难免也将吴珉锡和李伊庚拿来比较，对此吴珉锡自信表示：「我也很喜欢那部剧集，不过我认为我和他是不同的反派！其实我觉得『卢律成』很可怜，因为连我都觉得他很糟糕，所以我很努力地站在他那一边。」



Viu Original原创韩剧《绝佳的解决士》逢星期三、四晚上在「黄Viu」播出，香港人观众亦可一并收看《我的Happy End》，尽览当季人气韩剧。

专栏组@ 韩星网 / KoreaStarDaily.com / 转载查询，请先联络我们

相关新闻