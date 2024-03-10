准备好分手了吗？《绝佳的解决士》结局收视再突破！再点题「离婚不会死」（EP.11-12）

痛快的复仇喜剧《绝佳的解决士》，6、7日已播出最后两集进入结局，11集收视率虽落到4.2%，不过隔日结局仍旧有所突破，突破了开播以来最高收视率，达5.8%。

最后的11、12集，Solution重新组织起来一同对付车律，一切可以说势如破竹，不仅从五人会找到突破口，从朴钟日那边偷到了秘密帐簿，徐雄镇教授也醒了，甚至董基俊（姜其永饰演）的好友检察官朴镇宇都回头帮忙。还有，金莎拉（李智雅饰演）让母子起内哄，他们便不打自招，就算想重新联手也无济於事。



卢律成（吴珉锡饰演）一度想带走瑞允威胁金莎拉，但他在慌忙之中落入金莎拉陷阱，最后所有身边的人连贴身秘书都跑了。卢律成一个人还想绑架金莎拉，不过董基俊还是出现了，N度在重要时刻救援金莎拉，而卢律成被逮。



以离婚开头，却以结婚作结，但这不是金莎拉和董基俊的婚礼，是姜春（徐惠媛饰演）和权大基（李泰久），董基俊担任司仪，金莎拉致词。金莎拉语出惊人「准备好分手了吗」，要新人「把结婚当成随时可以结束、有可能结束的事」，告诉大家：「分手也没关系，不会死，这样的婚姻生活才会更有紧张感，对彼此也会更加宽容。」



而金莎拉和董基俊的感情呢？金莎拉说表示要先订五年婚姻期限，五年到了「如果真的有那种奇迹降临在我们身上，再婚就行了」，董基俊回答自己要订下目标为金莎拉戴上10次戒指，两人开始成为了「商业伙伴」，不，是「人生伙伴」。



官方YouTube最后两集点阅最高的11、12集精华影片下方，网友留言大部分是好评，「姜其永第一部浪漫爱情剧男主角压力好像很大，但演得太好了ㅠㅠ，即兴表演也很好孝，只对莎拉直进很帅气ㅠㅠ泰喜欢看李智雅演员的剧了，可惜莎拉和基俊再早点在一起会更好，想看两人甜腻腻……」、「姜其永原来是这么充满魅力的演员啊」、「好想看李智雅夏一部作品，这是一部有意义又看了愉快的剧」、「其永演技太棒了！！！和智雅很配……」

包括NAVER TV留言，还有些人敲碗第二季，不过也有网友评价「模棱两可」、这阵子JTBC最难看的剧，而你觉得呢？

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