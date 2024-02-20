《玩什么好呢》刘在锡关心Jessi却总是被回嘴得无言以对XD 听到Jessi邀请再来瑟瑟发抖

《玩什么好呢》（《玩甚么好呢》）到Jessi拜年的下半段内容终於在春节期间播出（EP.220），众人在Jessi家做菜仍小心翼翼，尤其是刘在锡和HAHA，即便Jessi自称和他们很要好XD。

*上半段内容回顾：「ICY～」《玩什么好呢》Jessi虽是刘在锡向日葵还说Haha像爸，他们却也敬畏三分XD‎

下半段内容一开始，HAHA就吃错药(?)不听Jessi的话，Jessi见HAHA不太会用捣蒜器想教学，HAHA却疲惫(?)的回应：「不不，就这样吧！我们会看著办的！」刘在锡和工作人员都笑出来，后制字幕打上「HAHA你还好吗？」、「节目罗嗦(?)宣布解放的HAHA」，刘在锡也干脆跟随HAHA解放，大胆请Jessi离远一点了，但最后也被HAHA赶走XD。



杂菜真正做好上桌后，《玩什么好呢》一群到府厨师当然要看看主人Jessi的脸色了，大部分都受到赞许，就是朱宇宰的猪排酱料版杂菜不被喜欢，Jessi直言：「真的不好吃，早知道这杂菜我就不夹了。」朱宇宰自己吃了也不对劲。

吃得差不多后，刘在锡环顾四周发现工作人员变得不一样了：「制作组也放松松了很多，把脚伸直了！伸著吧！和我们贤珠（Jessi本名胡贤珠）也熟了很多吧！可以伸直的！贤珠不介意！」结果下一秒就听见Jessi呼喊自己吃太饱后还冒出「……C」，刘在锡还帮她讲话：「只是感叹词。」



下秒刘在锡又遭殃，只是随口一句：「第一次见到Jessi吃那么多。」Jessi嗤之以鼻的边甩发边走人：「真是说笑欧巴！《第六感》里我们吃了那么多！真是无言！」刘在锡瞬间不敢讲话，当朴真珠（朴昣奏）说「第一次看到欧巴那么示弱」，刘在锡还想装没事：「不是啦！跟贤珠太熟了。」



然而刘在锡下一句「我们吃得好干净啊」又被Jessi回嘴：「也没有吃得那么干净！」HAHA也加入战局多呛刘在锡几句，刘在锡超无奈：「你只能听到我讲话吗……」



最后刘在锡作为节目代表送了Jessi一盒韩牛，Jessi非常感动同时觉得伤感：「欧吧！我要跟谁一起吃啊……下次再来！再来这里！」刘在锡勉为其难回答：「既然如此，我们下次再来……」HAHA与朱宇宰都面有难色，看出来的李伊庚爆笑出声。



▼相关片段，留言里网友们仍觉得Jessi很坦荡所以很可爱，和喜欢她和刘在锡的化学反应呢！



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