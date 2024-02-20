【韩网热帖】TWS 《初遇并不按计画发生》Challenge X SEVENTEEN D.K&夫胜寛

PLEDIS旗下新男团TWS正式出道，带来了首张迷你专辑《Sparkling Blue》。

作为人气男团SEVENTEEN的师弟，TWS出道曲自然会邀请哥哥们一起来challenge。 弟弟们很认真地排练著遇到前辈们想说的话，遇到DK和夫胜寛走过来时立即站好向他俩鞠躬问候，哪知DK和夫胜寛与弟弟们一一握手之后就走了... 走... 了...



这一幕看得网友们哈哈大笑，纷纷留言：

1. 怎么是情景喜剧

2. 啊，cha居然没有跳舞

3. 这是什么啊，笑死我了

4. 看得我都有点堂皇

5. 我以为后面会回来一起跳舞

6. 结束得猝不及防

7. 初遇并没有按计划进行

8. 最后你俩真走了???

9. 不是，你们真不打算跳舞???

10. 我要看的是你们一起跳舞的cha啊

11. 我竟然在期待你们欢快地跳舞

12. 这是cha啊，你俩要去哪里

13. 我点进来是打算看你们跳舞的，现在算什么，哈哈哈哈哈

14. 宣传了一下后辈们的名字就走了

15. SVT绝对是cha天才

16. 这轮是演技cha吧

17. 确实这世上没有什么事情是按计划进行的

18. 你俩跳完再走啊

19. DK和夫胜寛的情景喜剧的语气也太搞笑了吧

20. 好了，这下记住TWS成员们的名字了，声声入耳啊

21. 最后还是跳了



原文：https://theqoo.net/square/3112915456

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