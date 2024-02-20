朴敏焕是朴敏焕，李伊庚是李伊庚！「国民渣夫」现实生活中是大暖男：花一亿帮朋友开炸鸡店

戏里虽然是「国民垃圾」，但戏外的他绝对是超级大暖男。

随著《和我老公结婚吧》的热播，男二「朴敏焕」的扮演者李伊庚也获得了前所未有的关注，因演技过於精湛，常常导致观众们入戏太深，看到「朴敏焕」的种种恶行，气到血压飙升。 不过现实生活中的李伊庚则与「朴敏焕」大不同。



日前，李伊庚就做客了SBS综艺节目《我家的熊孩子》，一登场就被妈妈团吐槽「怎么有你这么坏的人」，更被称是「垃圾窝囊废第一人」，认可了他的演技，李伊庚也开玩笑地表示：「之前碰到邻居，她都没有打招呼，而是直接骂了一句坏xx」。

主持人申东烨说道：「我们私下就认识，（李伊庚）很会照顾人，我之前还听说他帮助过一起服过役的战友，帮他开了一家炸鸡店。」李伊庚解释道：「他因为COVID-19疫情生活上有些困难，我只是想给他一些机会，也不是期盼他能做多大多强，只是希望他好好地生活，就帮他开了一家炸鸡店。 」徐章勋好奇地询问炸鸡店的经营状况，李伊庚透露：「现在已经关门了，花了一亿（韩币，下同），只赚回1500万。 他和我关系特别好，其实（换作其他人的话）可能就不会回避我，不联系我了，但他却主动联系了我，说哪怕要用一辈子，也会还我钱，还抱著我说谢谢我成为他的朋友，他现在过得还不错。 」



这已经不是李伊庚第一次被发现「美谈」，前两年他也被报导开车途中勇救企图自杀的行人，接受采访时也只是淡淡地回应「做了大家都会做的事情」。

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