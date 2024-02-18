《换乘恋爱》李真姝PD的新作《恋爱兄妹》预告！「现实兄妹」出演者曝光，节目还有「选择亲人约会对象」的任务

JTBC新综艺《恋爱兄妹》是兄妹们聚在一起互相寻找恋人的家庭干预恋爱真人秀节目。

这也是《换乘恋爱》第1、2季李真姝PD今年1月从 CJ ENM 离开，加盟 JTBC 后制作的首档节目。出演嘉宾从原本的分手情侣变成亲兄妹关系，他们得在别人面前装作不认识，但在必要时互相伸出援助之手。



公开的预告中，出演者们爲了让亲人自由暧昧而隐藏著各自的真实身份。在初次见面的尴尬气氛中，真实兄妹们要装作不认识对方，有出演者就表示为了演戏，用尽了全力，究竟他们中真正的兄妹会是谁？又会诞生什么样的情侣？令人好奇！



他们还收到「你可以选择亲人的约会对象」的简讯，有男出演者就说：「最优先的就是要找到一个好的妹夫！」当中有兄妹寻求对方帮助，也有要让哥哥或妹妹自己看著办的，他们究竟会成爲寻找爱情的丘比特？还是会成爲打破罗曼史的反派？



另外，《恋爱兄妹》由韩惠轸、Code Kunst、(G)I-DLE 薇娟、BamBam 还有「真兄妹」Jonathan、Patrisha 担任主持人，节目将在3月1日首播。香港观众可上黄Viu煲剧平台观看这套综艺。



Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻