AOA前成員酉奈2月結婚！與作曲家新郎因音樂結緣，SISTAR19《Ma Boy》&ITZY《DALLA DALLA》主創名單都有他

今日據韓媒報導，女團AOA出身的酉奈將於2月18日在首爾某處舉辦婚禮，目前已經拍好婚紗照，正在向親友們通知新婚喜訊。

酉奈2012年作為AOA成員出道，曾參與兩個小分隊AOA Black和AOA Cream的活動，還作為演員出演《皇太子的王子》《Single Wife》《Summer Snow》等劇集和音樂劇，還以藝名 E.NA 為ITZY《DALLA DALLA》和TWICE《Heart Shaker》擔任和聲。



2021年酉奈與FNC娛樂專屬合約到期不續約，退出AOA並離開公司。 退團後的酉奈經常通過IG分享日常生活，職業轉型為瑜伽和普拉提/皮拉提斯（Pilates）講師。



酉奈的未婚夫是音樂製作團隊「星星們的戰爭」兩為成員之一、作曲家姜正勳（音）。 「星星們的戰爭」創作過很多大熱Kpop歌曲，包括SISTAR19《Ma Boy》、帝國之子（ZE：A）《後遺症》、BIGSTAR《Full Moon Shine》、Hello Venus《Wigeul Wigeul》、T-ara《So Crazy》、Wanna One《To Be One》、TWICE《Heart Shaker》、 ITZY《DALLA DALLA》《WANNABE》等等。



酉奈以藝名 E.NA 進行作詞、作曲、和聲工作期間，與「星星們的戰爭」2016年創立的公司TEAM GALACTIKA*有過多次合作，兩人的緣分可謂由音樂串起。

▽最後來聽一下姜正勳參與創作、酉奈參與和聲的歌曲吧！來自女團ITZY的《DALLA DALLA》：



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