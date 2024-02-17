卖了那么多年突然涨价附随机小卡！SM娱乐贩售手灯被批敛财，NCT 20款随机最崩溃

SM娱乐近日突然将自家手灯（应援棒）附上小卡涨价卖，小卡还是随机成员款式，让粉丝直呼吃不消，theqoo讨论文留言盖了600多楼。

从Yes24、Kpop Store等贩售通路可见，SM娱乐旗下爱豆，BoA、东方神起、Super Junior、少女时代、SHINee、EXO、NCT、NCT小分队WayV（威神V）与aespa，专属手灯突然都涨了4000韩元并附赠特典成员小卡，少女时代里除了已离开SM娱乐的成员都有，SHINee则是缺少因病暂停活动的温流，而这些成员小卡是随机附赠，买一支手灯随机附赠一张。仔细一看，手灯虽然做了改造，多附了能镶嵌饰品的设计，未来还会有专属充电式电池推出，但光是「随机小卡」就让网友爆炸。



在KPOP圈里，一般专辑里的小卡或是不同通路另外赠送的特典小卡，随机附赠是常态，而手灯较昂贵，立体灯座非一般压克力板的手灯，大约落在33000韩元到49800韩元都有，是一张专辑的2到4倍，不少团体贩售时会附赠整套成员小卡，但SM却反其道而行，过往贩售时不曾附赠小卡，直到最近才附小卡且是涨价卖，甚至小卡还是随机成员款式，最可怕的是NCT是20个成员随机，要拿到本命的难度与成本非常高。



顺带一提，同样价钱昂贵的爱豆官方会员礼与年历，许多团体也会采用小卡整套整套附赠的方式促销，SM娱乐每年出版的各团年历，年历各通路特典就是整套附赠，所以手灯采随机小卡的贩售方式，对SM娱乐旗下团的粉丝来说是很错愕的，何况对於早就有手灯的粉丝来说，心里难免不平衡。

theqoo论坛一篇热门文章〈手灯突然附随机小卡开始卖的SM〉，600多楼留言多是批判SM此种促销方式，如，「小卡生意太夸张了」、「手灯小卡还随机真的太过分」、「只有BoA的粉丝放心」、「明显就是要赚钱所以很烦」、「NCT 20种是不是疯了」、「买手灯都给很难吗」、「第一次看到手灯随机给小卡」、「就是流氓啊」、「aespa演唱会缺货，原来是拿去加小卡卖了」……不少网友都特别点到成员最多的NCT，替NCT粉丝感到不值。



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