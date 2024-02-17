收视回5%！《绝佳的解决士》姜其永吃醋完换李智雅吃醋，初Kiss竟然是这样诞生的（EP.6）

李智雅与姜其永携手合演的《绝佳的解决士》，15日播出的第六集，两人再互相吃对方的醋之后，迎来了初Kiss！收视率从4.641%回升到5字头，5.585%。

*上集回顾：《绝佳的解决士》EP.5姜其永为李智雅大吃飞醋！今晚EP.6剧照率先公开，莎基CP迎初Kiss？

第五集是董基俊（姜其永饰演）吃金莎拉（李智雅饰演）和权大基（李太久饰演）的促，第六集倒是换金莎拉吃董基俊和委托人崔罗熙（韩宝凛饰演）的醋了。绕了一圈，原来崔罗熙是卢律成（吴珉锡饰演）所派来破坏董基俊和金莎拉的，原以为卢律成也是吃醋而出招，但背后恐怕还另有隐情――深怕两人联手挖到更多自己的内幕。



Solution顺利解决崔罗熙和姜哲（吴东民饰演）的离婚问题，崔罗熙尝到苦头，而金莎拉继而对董基俊来Solution的目的起疑，发现了他笔记本纪录了卢律成牵涉的徐教授坠楼案。金莎拉愤而走出Solution，发现卢律成人车在外后，转头吻了董基俊。金莎拉是为了激怒卢律成？



下一集又有令人惊讶的离婚case，是卢律成曾荐举自己参选的党代表与其牧师丈夫，孙蔷薇（金善映饰演）作为Solution代表难得亲自出马。



草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻