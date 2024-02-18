《地球娱乐室3》从4月开始预热！先拍摄特辑：让李恩智、MIMI、李泳知、安宥真自己安排4天3夜的旅行

16日，频道十五夜公开《Biong Biong地球娱乐室》成员李恩智、MIMI、李泳知、安宥真出演《罗䁐锡的吵吵闹闹》的影片。

李泳知一到没多久就问罗PD：「PD Nim 你是不是抛弃我们？我们是被抛弃了吗？为什么会从 tvN 沦落到 YouYube呢？我真的很想知道，说实话吧～你是不是有代替的王牌？」4个人一人接著一句，也难怪还没开始多久，罗PD就感到疲惫 XD



《Biong Biong地球娱乐室2》结束后，无论国内还是海外，观众们都一直敲碗第三季，李恩智还说：「都不敢在 IG 上传海外旅行照片。」因为只要一上传，大家就会在留言问是不是在拍摄第三季。在此期间，罗PD和人气男团SEVENTEEN一起推出旅行综艺《Nana Tour》，他还变身爲 YouTuber 推出各种内容，接下来3月还准备拍摄《瑞镇家2》，再加上成员们的个人活动日程，因此拍摄日期也很难确定。



罗PD也说：「《娱乐室3》可能会晚一点再开始拍，我们也不好让粉丝们等这么久，哪怕是很小型的，也应该做一次预热的节目吧！已经在4月行程中，空出了4天3夜。」李泳知听到就充满自信地说：「4天3夜就足够了，可以拍到10天的份量。」李恩智还叫音响导演要做好准备！



之前在《娱乐室》都忙著玩游戏，因此几乎都在室内进行拍摄，罗PD就说：「所以我想...这次就真的去一趟旅行，要决定去哪、谁当总务、 该怎么走，可能在国内或是邻近的国家，这个就听你们的。4个人出游一定会遇到各种状况，但你们多年来积累的友情和信任，相信无论如何都会克服困难。」消息一公开，也让许多观众们都相当期待！



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