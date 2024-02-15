《杀人者的难堪》崔宇植成功演出双面人生：努力诠释不一样的自己

由崔宇植及孙锡求主演的N台原创电视剧集《杀人者的难堪》已全集公开，也让大家看见了一个与之前的作品以及综艺节目中完全不同的崔宇植。

《杀人者的难堪》改编自同名网路漫画原著，描述偶然成了杀人事件凶手的平凡年轻男子，与一位努力追查著事实真相的警察，两人之间错综复杂的故事。自2月9日上线公开以来，收视成绩在全球非英语电视剧部分跃升到第二名。而其中的主演崔宇植，在剧中饰演名为李荡的平凡鲁蛇男子，平时给人无害又善良，甚至有点纤弱的形象，这次他竟成了连续杀人凶手！演出令人刮目相看。



因应剧情的需要，原本只是个平凡大学生的李荡，以及杀人后的李荡，原著中在外型上有所差异。崔宇植在外型上也想努力做出些改变，他表示虽然想要把身体练壮增肌，不过人是很难改变的，虽然他已达到人生最高体重，但外表似乎看不太出来，所以他想，干脆让脸变瘦，并且改变一下眉型。很多人也觉得他换了眉型感觉不太一样了，不知道大家是否也发现了呢？不过比起这些，崔宇植说若这样的人真实存在，最大的转变应该是心态。



虽然崔宇植进行了外表完美变身，但这一切都不是刻意的，他表示以往也曾有过「想演出某种角色」的念头，但现在就没有这样的想法了，以前也想过不想再穿上校服，而想要骑马射击或是拍摄淋浴戏码等等，但最近反而想要的是把演出过的角色都累积起来，日后一次性地展现出自己的成长。并且崔宇植也说随著年龄的增长，外型也会渐渐展现出不一样的形象，不像以前的自己想要刻意改变，於是他也期待著自己的转变。



崔宇植表示《杀人者的难堪》是一部让他感到相当幸福的作品，工作同仁与团队都相处愉快，他也期许自己在年纪更大的时候回顾自己各式各样曾扮演过的角色，从10多年前到现在，他仍在不断苦恼如何展现出不一样的自己，如何发挥自己的角色，往后10年他仍会持续做自己目前正在努力的事情，不会让光阴虚度。



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