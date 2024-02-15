血脉不骗人！《杀人者的购物中心》金慧峻与李栋旭的动人重逢！叔叔的长远缜密计画终於大成功！（EP.7 – 8完）

[有雷] 《杀人者的购物中心》直到最后两集终於完整交代出李栋旭回到家中后，如何持续受到组织巴比伦的威胁，以及他又是如何接手运营整个购物中心的，侄女金慧峻为何成为他计画中的一部分。最终看见叔叔平安虚弱的归来，给了本季一个完美结局。

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与贝尔反目的郑进湾（李栋旭饰）把救来的女子敏慧送到不会说话的朋友本田那里，原来本田是武器贩售者，他的弟弟「大哥」是位电脑高手，写出了整个暗网中的枪枝购物中心。此时贝尔已经悄悄地找上郑进湾住院中的母亲，直接在夜晚潜入医院谋害了郑母，原因是为了在葬礼上引出郑进湾。郑进湾与哥哥提到母亲死因并不单纯，要求验尸，但却被哥哥拒绝，此时在葬礼上也无法乖乖待著的智安，只好由进湾先带回家。



巴比伦中另一反叛势力李圣祖（徐贤宇饰）先在葬礼式场上杀害了进湾的哥哥与嫂嫂，接下来目标指向智安。进湾得到队员消息，说兄嫂已被杀害，他只好请友人本田前来保护智安，自己前往告别式场。本田却在缠斗中身亡，小小的智安在圣祖眼前爬墙溜走。进湾也在路程中遭遇阻碍，与过往佣兵公司的同事们在隧道中发生枪战，受了重伤的进湾来到好友把信这里求援。



把信原本不愿再卷入这组织，但得知进湾的状况，两人遂一起在偏远地区建立起一座仓库，设下严密防护，成了购物中心的基地。郑进湾表示自己要执行一个长远的大计画，也就是包含了对侄女郑智安的训练，以及自己在关键时刻的死亡。智安的聪明以及快速反应，也化解了一次又一次的危机。包含所有会员杀手围攻购物中心，以及最终与李圣祖的正面交锋。



智安以及大哥成为这场大战役的最后生还者，敏慧身受重伤最后牺牲，而把信早已不知去向，一群自称接到了清理委托的人员前来购物中心善后，当智安步出这个地方时，远远有一辆计程车开过来，脸上挂满伤痕并且虚弱到需要人搀扶的叔叔郑进湾终於出现，让智安破涕为笑，叔侄终於再度重逢。



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