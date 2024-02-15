李瑞镇社长回来了！《瑞镇家》确定拍摄第二季，韩媒曝3月到这进行拍摄、出演成员们备受关注！

《瑞镇家》要拍摄第二季啦！可以再看到李社长，希望郑有美、朴叙俊、崔宇植也会继续出演啊～

今日（15日）据韩媒《体育新闻》报导，《瑞镇家》将在3月中前往冰岛，进行第二季的拍摄。以李瑞镇爲首，朴叙俊将继续出演，在第二季延续坚实的团队合作。随后，tvN证实这消息，表示《瑞镇家》确定要拍摄第二季的拍摄，还提到：「爲了安全、顺利的拍摄，具体部分无法确认，敬请谅解，出演成员们请通过节目确认。」



《瑞镇家》是继《尹食堂》之后的新连锁餐厅，此前在《尹食堂》中担任理事的演员李瑞镇晋升爲社长在海外经营小吃店的节目。去年播出的第一季在墨西哥巴卡拉尔进行拍摄，爲了新手社长李瑞镇，拥有多数经历的服务员复仇者联盟郑有美、朴叙俊、崔宇植和新人防弹少年团 V（金泰亨）也加入。



在第一季中，以紫菜饭卷、拉面、炒年糕等韩食不仅抓住当地人，还抓住全世界观众的心，最高收视率达到9.4%，在 Prime Video 上公开也多个国家进入 TOP10。不过...忙内 V 去年12月以陆军现役入伍，而郑有美、朴叙俊、崔宇植是否继续出演？是否会再加入新的实习生？备受关注！



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