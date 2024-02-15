《殺人者的難堪》崔宇植成功演出雙面人生：努力詮釋不一樣的自己

由崔宇植及孫錫求主演的N台原創電視劇集《殺人者的難堪》已全集公開，也讓大家看見了一個與之前的作品以及綜藝節目中完全不同的崔宇植。

《殺人者的難堪》改編自同名網路漫畫原著，描述偶然成了殺人事件兇手的平凡年輕男子，與一位努力追查著事實真相的警察，兩人之間錯綜複雜的故事。自2月9日上線公開以來，收視成績在全球非英語電視劇部分躍升到第二名。而其中的主演崔宇植，在劇中飾演名為李蕩的平凡魯蛇男子，平時給人無害又善良，甚至有點纖弱的形象，這次他竟成了連續殺人兇手！演出令人刮目相看。



因應劇情的需要，原本只是個平凡大學生的李蕩，以及殺人後的李蕩，原著中在外型上有所差異。崔宇植在外型上也想努力做出些改變，他表示雖然想要把身體練壯增肌，不過人是很難改變的，雖然他已達到人生最高體重，但外表似乎看不太出來，所以他想，乾脆讓臉變瘦，並且改變一下眉型。很多人也覺得他換了眉型感覺不太一樣了，不知道大家是否也發現了呢？不過比起這些，崔宇植說若這樣的人真實存在，最大的轉變應該是心態。



雖然崔宇植進行了外表完美變身，但這一切都不是刻意的，他表示以往也曾有過「想演出某種角色」的念頭，但現在就沒有這樣的想法了，以前也想過不想再穿上校服，而想要騎馬射擊或是拍攝淋浴戲碼等等，但最近反而想要的是把演出過的角色都累積起來，日後一次性地展現出自己的成長。並且崔宇植也說隨著年齡的增長，外型也會漸漸展現出不一樣的形象，不像以前的自己想要刻意改變，於是他也期待著自己的轉變。



崔宇植表示《殺人者的難堪》是一部讓他感到相當幸福的作品，工作同仁與團隊都相處愉快，他也期許自己在年紀更大的時候回顧自己各式各樣曾扮演過的角色，從10多年前到現在，他仍在不斷苦惱如何展現出不一樣的自己，如何發揮自己的角色，往後10年他仍會持續做自己目前正在努力的事情，不會讓光陰虛度。



Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞