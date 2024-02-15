姜其永《绝佳的解决士》首度当男主很珍惜剧本，因《非常律师禹英禑》爆红收导演椅不舍得用

编：「真的是爱用到每个都像在PPL，人也真的越看越帅（晕）。」

目前正主演《绝佳的解决士》的姜其永，日前登上韩国《ELLE》「我的名字TAG」单元受访，介绍了自己的爱用物品。

姜其永介绍每个「伙伴」的名字，如保温瓶叫「Coway」，因为他最爱Coway过滤的纯净水；背包叫「小旅行」，因为很常与它一起旅行，也希望能制造更多旅行回忆；按摩板叫「马老师」，因为它是他的「马杀鸡」（按摩）师傅。姜其永细心的介绍，介绍到他自己都忍不住笑出来：「不不是……广告，也不是PPL，真的是我的爱用品。」



特别的是，他还拿出一叠《绝佳的解决士》剧本，兴奋的说自己如此珍惜它的原因是因为第一次当男主角，还和前辈李智雅诠释爱情戏码，在感情上也学到了新的演技，余韵应会持续许久。姜其永更迫不及待的说出《绝佳的解决士》播出时间，讲完还昧著良心(?)说：「绝对不是在宣传，敬请收看，是我人生第一部男主角爱情剧，请大家多多喜爱。」剧本的名字就取叫「男主」，理由是「感谢让我当男主角」，整段话一字一句都透露著感激与激动。



姜其永也提到了近年对他来说很重要的作品――《非常律师禹英禑》。他拿出一把取名「刻印」的导演椅，说自己曾梦想拥有一把刻著自己名字的椅子，能让身为演员的他在拍摄现场更为坦荡，在因《非常律师禹英禑》增长人气后，粉丝办了生日咖啡厅活动还在没有自己(?)的情况下举办生日派对，一起赠送了这张椅子给他。不过他竟说自己根本不会把它带到现场，因为很怕椅脚刮伤，所以放在家里看电视看OTT，也因此不曾上传过认证照给粉丝看，还比出椅子上的红酒污渍、干干净净的椅脚佐证，表示自己正好好使用著要粉丝别担心。



姜其永的最爱物品还是手上的Rolex劳力士手表，因为是爸爸传给他用的，他也考虑再传给孩子，他念出手表名字「炯大」时笑出声，原来爸爸的名字正是「姜炯大」！「我爸爸叫炯大。」他爆出爸爸名字还直呼名讳相当搞笑。他的折叠单车名字也很有趣叫「法拉利」，理由是能代理满足XD。



采访尾声，他再次开心的掏出「男主」介绍《绝佳的解决士》，也再次强调是自己第一次拍爱情剧呢！



快来看采访影片吧！底下有网友说姜其永帅到让自己移不开眼睛，也有人称赞「每看一次都觉得又变帅了」呢，还有人兴奋的说自己和姜其永背了情侣背包。有兴趣的观众，也不妨听听姜其永的推荐看看‎《绝佳的解决士》吧！



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