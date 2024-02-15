不知儿帅？车银优自爆妈妈从不夸他帅气：是怕我听太多赞美会长歪

统一了饭圈审美，有著「脸蛋天才」之称的车银优，在妈妈面前却遭遇了颜值「挫折」。

YouTube频道ONE K公开了一则名为「车银优的冲击告白：感恩拥有的一切才会幸福」的影片，车银优大谈关於自己的趣事。影片中，车银优先是读了NAMOO WIKI上关於自己的信息，粉丝和网友给他起的诸多外号中有一个「脸蛋部（门）长官」，是称赞他从学生时期开始就一直颜值优秀，看到这个称呼时，车银优显得十分腼腆，表示：「 没有啦，上学时很喜欢踢足球，每天都去上补习班，还有打篮球，没有听过这个外号。 」

提到最著名的外号「脸蛋天才」时，车银优说道：「不能跳过外号这个环节吗？不过很开心听到大家夸这样我。 」 车银优还表示在众多外号中自己最喜欢「车明星」，因为和妈妈打电话时，妈妈也会经常这样叫他，让他觉得很亲切。



车银优不仅长得帅，还是公认的学霸，学习成绩位列全校前三，「当时还是学生的我只是忠於自己的本职工作而已，也上了很多补习班。 」

NAMOO WIKI介绍车银优「从国中时期开始，车银优就有了「完成型」帅颜，同时还是学生会会长，足球&篮球组长，学习成绩在全校也名列前茅，不仅在学生之间，就连在学生家长之间都鼎鼎有名」，听得车银优很不好意思，表示：「这节目太让人害羞了，我曾经向妈妈说过『 不是一项优秀，而是全部很优秀，让我压力很大』，她告诉我『把一切都做的很好就是做得最好的一件事』。 」

车银优透露从小就很期待妈妈的称赞，但妈妈一直都是个严母，因为担心儿子因颜值受到太多赞美会变得自以为是，妈妈也只能默默忍著从不表扬他，「妈妈一直教育我不能骄傲自大，近几年会和妈妈一起喝酒，她告诉我，当时她也（忍得）很痛苦。 」



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