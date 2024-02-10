《单身即地狱》宋智雅提「假货风波」爆哭，吐露「真朋友只有妈妈」

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素人恋综《单身即地狱》的人气女嘉宾Freezia（宋智雅）因假货事件事业全面停摆，最近才复出的她做客了MBC节目《逃走吧》，吐露假货争议之后的生活，忍不住落下伤心的眼泪。

Freezia亮相节目《单身即地狱》之前就已经是一名人气网红，凭藉姣好的容颜、自律的生活态度和时尚穿搭吸引了不少粉丝，加上富足的生活、SNS上po出的各种奢侈品，营造出了富家千金的形象。 原本以为可以借《单身即地狱》人气再上一个台阶，却被扒出平时穿的、用的奢侈品有不少假货，令其形象一落千丈，Freezia也默默引退，休息了很长一段时间，前不久才慢慢复出。



《逃走吧》节目中，Freezia自爆：「现在几乎没朋友，上大学的时候倒是经常出去玩，也结实了很多人，不过因为各自所做的事情不同，很难找到共同语言，我很少讲自己的事情，都是听他们说，而且我的事情也很难开口。 」主持人好奇地问她「为什么不能和朋友说心事？」Freezia透露「因为那件事」，提到了此前的假包风波，之后忍不住红了眼眶。 无预警的落泪也令整个摄影棚陷入了混乱中。



Freeiza之所以亮相《逃走吧》，是因为妈妈「报名」，妈妈透露女儿没有真朋友，每天都会联络自己数十次。 Freeiza得知此事之后坦言根本没觉得和妈妈经常联系会是一个问题，「电话的话，每天至少一次，短讯会发很多，比如『我做了美甲，怎么样，妈妈也去做吧』，对待妈妈像朋友一样会分享日常生活。 」 因为太过依赖妈妈，Freezia袒露若联系不上她就会出现不安的症状，甚至想过报警，「如果她一小时都不回我短讯的话，我就会打电话给爸爸，问他『妈妈有什么事情』，担心她是不是突然晕倒了之类的，我会非常不安，做不了任何事情。 」

此外，Freeiza已於2023年5月正式签约了「SUBLIME」，称为影帝宋康昊的师妹，并以本名「宋智雅」开启活动。

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