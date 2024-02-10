《單身即地獄》宋智雅提「假貨風波」爆哭，吐露「真朋友只有媽媽」

素人戀綜《單身即地獄》的人氣女嘉賓Freezia（宋智雅）因假貨事件事業全面停擺，最近才復出的她做客了MBC節目《逃走吧》，吐露假貨爭議之後的生活，忍不住落下傷心的眼淚。
Freezia亮相節目《單身即地獄》之前就已經是一名人氣網紅，憑藉姣好的容顏、自律的生活態度和時尚穿搭吸引了不少粉絲，加上富足的生活、SNS上po出的各種奢侈品，營造出了富家千金的形象。 原本以為可以借《單身即地獄》人氣再上一個台階，卻被扒出平時穿的、用的奢侈品有不少假貨，令其形象一落千丈，Freezia也默默引退，休息了很長一段時間，前不久才慢慢復出。
《逃走吧》節目中，Freezia自爆：「現在幾乎沒朋友，上大學的時候倒是經常出去玩，也結實了很多人，不過因為各自所做的事情不同，很難找到共同語言，我很少講自己的事情，都是聽他們說，而且我的事情也很難開口。 」主持人好奇地問她「為什麼不能和朋友說心事？」Freezia透露「因為那件事」，提到了此前的假包風波，之後忍不住紅了眼眶。 無預警的落淚也令整個攝影棚陷入了混亂中。
Freeiza之所以亮相《逃走吧》，是因為媽媽「報名」，媽媽透露女兒沒有真朋友，每天都會聯絡自己數十次。 Freeiza得知此事之後坦言根本沒覺得和媽媽經常聯繫會是一個問題，「電話的話，每天至少一次，短訊會發很多，比如『我做了美甲，怎麼樣，媽媽也去做吧』，對待媽媽像朋友一樣會分享日常生活。 」 因為太過依賴媽媽，Freezia袒露若聯繫不上她就會出現不安的症狀，甚至想過報警，「如果她一小時都不回我短訊的話，我就會打電話給爸爸，問他『媽媽有什麼事情』，擔心她是不是突然暈倒了之類的，我會非常不安，做不了任何事情。 」
此外，Freeiza已於2023年5月正式簽約了「SUBLIME」，稱為影帝宋康昊的師妹，並以本名「宋智雅」開啟活動。
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