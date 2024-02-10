《财阀X刑警》春节停播，那就来看花絮！安普贤为戏考取游艇证照，与江河署送上新年祝福

SBS与Disney+联播的《财阀X刑警》逢春节停播，停播的时刻，观众或许可以回顾四集花絮一解空虚，而SBS也特地送上主演群的新年祝福作为弥补。
四集花絮不乏打斗场景，饰演刑警的安普贤（饰演陈利手）、朴智贤（饰演李蔷贤）、姜相准（朴俊英饰演）与金伸比（饰演崔憬趁）均有打戏，各自有帅气或是搞笑场面。特别的是，安普贤为了剧中开游艇的场面，亲自上课、考取证照，过程全被工作人员纪录下来，令人佩服安普贤为了短短几秒的画面如此用心，或让人好奇剧情后续是否还有开游艇戏码。
花絮还有一些特别画面，例如安普贤和戏内不和的继母戏外友好合照，演员全惠珍还比出陈利手招牌手势，还有《财阀X刑警》结合《青春应援Cheer Up》世界观，张圭悧特别出演。
▼到目前为止四支花絮影片
「吸气是健康，呼气是财力，新年快乐FLEX！」「新年也要和江河署同在！」SBS发布照片以慰受停播之苦的观众，江河警署重案一组刑警们安普贤、朴智贤、姜相准与金伸比，警装笔挺向观众传达新年祝福。姜相准似乎很喜欢四人照，在个人IG分享照片写下「这张照片很漂亮」，并发限动祝大家新年快乐，朴智贤一样祝大家新年快乐，也提醒观众「和江河署下周见」。
《财阀X刑警》将在16日起恢复播出。
草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
广告相关新闻