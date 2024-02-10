名校翰林艺高2024毕业韩星：8TURN润奎、ALL(H)OURS泯济、TWS道勋等

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韩国名高中翰林艺术高中昨（8）日举行了第13届毕业典礼，毕业的韩星特别出场供媒体拍照，部分也为学校录制一段毕业采访影片。

▼8TURN润奎（影像制作科）





8TURN出道一年不久，迎来了成员润奎重要的高中毕业日子，队友全员出席祝福润奎。



▼ADYA Sena（林汭拏，实用音乐科）



ADYA是出道9个月的新人女团，成员Sena毕业，队友们虽未出席，但和她一起拍了一支Challenge。



▼ALL(H)OURS泯济（演艺科）



ALL(H)OURS上月10日才出道，泯济毕业，身为队友也是学弟的ALL(H)OURS忙内ON:N也现身祝福泯济。



▼TWS道勋（实用音乐科）



新人男团TWS为SEVENTEEN师弟，上月22日一出道就来势汹汹被视为是五代爱豆大势，六人就有四人就读翰林艺高，道勋后头学弟还有韩振、志勋、炅潣在学中，炅潣和他一样是实用音乐科，另外两名是实用舞蹈科。道勋毕业当天还得赶场到《M COUNTDOWN》打歌。



▼演员赵恩亨（演艺科）



赵恩亨为童星出身，曾演《宫中残酷史—花的战争》、《神的礼物—14天》、《宥娜的街》，最新演出的是2022年Netflix《模范家族》。

▼演员李佳润（이가윤，演艺科）



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