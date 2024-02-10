名校翰林艺高2024毕业韩星：8TURN润奎、ALL(H)OURS泯济、TWS道勋等

韩国名高中翰林艺术高中昨（8）日举行了第13届毕业典礼，毕业的韩星特别出场供媒体拍照，部分也为学校录制一段毕业采访影片。
8TURN出道一年不久，迎来了成员润奎重要的高中毕业日子，队友全员出席祝福润奎。
[]#오늘의턴_240208— 8TURN (@8TURN_official) February 8, 2024
오늘의 One shot
터닝의 사랑 가득 담아 찰칵 #8TURN #에잇턴 #エイトターン#STUNNING #스터닝 #RUPUMPUM #러펌펌 pic.twitter.com/eTzxEVrEGm
ADYA是出道9个月的新人女团，成员Sena毕业，队友们虽未出席，但和她一起拍了一支Challenge。
[KREAM] ADYA UPDATE— ADYA(에이디야) (@ADYA_official) February 8, 2024
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ALL(H)OURS上月10日才出道，泯济毕业，身为队友也是学弟的ALL(H)OURS忙内ON:N也现身祝福泯济。
[]— ALL(H)OURS official (@ALL_H_OURS) February 8, 2024
올아워즈 민제의 졸업을 축하합니다#ALL_H_OURS #올아워즈 #MINJE #민제 pic.twitter.com/PWaaOPuUcA
新人男团TWS为SEVENTEEN师弟，上月22日一出道就来势汹汹被视为是五代爱豆大势，六人就有四人就读翰林艺高，道勋后头学弟还有韩振、志勋、炅潣在学中，炅潣和他一样是实用音乐科，另外两名是实用舞蹈科。道勋毕业当天还得赶场到《M COUNTDOWN》打歌。
赵恩亨为童星出身，曾演《宫中残酷史—花的战争》、《神的礼物—14天》、《宥娜的街》，最新演出的是2022年Netflix《模范家族》。
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