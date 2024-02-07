《金字塔游戏》公开海报&预告片：张员瑛亲姐张多雅「白切黑」双面人设很带感

超人气女团IVE成员张员瑛姊姊张多雅主演的电视剧《金字塔游戏》将於2月底正式上档。

日前，TVING方面就公开了《金字塔游戏》的主海报和宣传片，一场围绕校园暴力展开的血腥故事即将上演。

公开的海报中，5名女生坐在教室中，姿势各有不同，最前排的女生跪坐在地上，暗示著她在班级里「低下」的地位。 张多雅则高傲地坐在讲台上，翘著二郎腿，如同女王一般，也暗示著她是整个班级的「主导者」。



新预告片则以每个月最后一个周五的投票活动展开，同班同学们要通过投票选出一名F级学生，而她将成为众人欺负、霸凌的对象。



《金字塔游戏》改编自同名热门网漫，以白燕女子高中为背景，讲述了通过人气投票各自被评定为级别，如果获得F级别，将会成为校园霸凌合法受害者。 在这里她们既是受害者，也是加害者、旁观者，众人逐渐变得更加暴力。张多雅在剧中饰演主角之一的白夏琳，是名列前茅的学生，也是人气投票中独一无二的 A 级人物，因高颜值和富家小姐身份有了公主外号，虽然表面上看起来亲切可人，实则内心阴暗，很会利用别人的心理来达成自己的目的。张多雅将如何演绎具有相反性格的双面角色，同时一出道就担任主演，能否驾驭角色，一切都让观众们很期待。



此外，《金字塔游戏》将於2月29日正式开播。

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