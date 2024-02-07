「双帅」飙戏！李宰旭携手李浚荣主演Disney+新剧《篡位》，将不惜一切代价在社会食物链顶端夺得一席之地

李宰旭与李浚荣在剧中是「竹马」的设定！

预计於本月（2月）28日上线的Disney+新剧《篡位》（共12集），由李宰旭、李浚荣、洪秀邾三位新生代演员主演，剧情描述一位韩国大企业老板的私生子，与他充满野心的儿时玩伴携手合作，将不惜一切代价在社会食物链顶端夺得一席之地。

曾主演《还魂》、近期特别出演《死期将至》的李宰旭，饰演「强仁夏」天资聪颖的儿时好友「韩太悟」。

而在《假面女郎》、《D.P逃兵追缉令》等作品获得不少关注的李浚荣，饰演强五集团会长的私生子「强仁夏」。

洪秀邾则饰演有著坎坷过往但仍对未来充满渴望的「罗慧元」，此前她曾出演《爱在大都会》、《Be;twin》等作品。

除了英俊外表与个人魅力外，一无所有的强仁夏虽出身在贫困的单亲家庭，但是非常渴求成功，当他发现自己的父亲竟是知名企业强五集团的董事长后，仁夏决定不惜一切代价，为自己创造一番事业以摆脱贫困生活。

然而，进入新家庭的仁夏受到其余家庭成员的排挤，他开始与足智多谋的朋友韩太悟联手，预谋接管公司并占据金字塔顶端的位置。在两人顺利获得成功并持续稳步上升时，却遇见同样雄心勃勃、且有著相似坎坷过往的罗慧元，威胁将破坏他们的计划。





值得注意的是，李宰旭与李浚荣在剧中为「竹马」设定，在公开的剧照中还可以看到他们穿著校服的模样，令人好奇会出现什么样的「Bromance」。同为后势看涨的两位新生代演员，《篡位》可谓备受期待与关注。

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