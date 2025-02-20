《善意的竞争》惠利千金造型受好评：因为没有赞助商，奢侈品基本上都是我自己花钱买的

STUDIO X+U新剧《善意的竞争》於10日正式开播，惠利一改往日甜美、呆萌的风格，变身腹黑千金，一边吃药、输血，一边「啃书」，维持全校第一名的位置，顺便还「驯服」了同样优秀的转校生，紧张的剧情引人深入。

惠利从登场开始就大展白富美气质，发夹、头绳、衣服、袜子、鞋子、书包无不是奢侈品，非常符合她在剧中扮演的唯一有权势、在聚集了上位1%者的彩华女高之中，依然占据著前0.1%的天才女高中生「刘洁伊」的形象。



正当所有人都在感叹「剧组真有钱啊」时，惠利在YouTube上揭秘剧组奢侈品的真相，竟然全都是她的私人物品。 因《善意的竞争》是事前拍摄的剧集，加上赞助商都希望看到剧中广告的即时效应，所以电视剧拍摄时未能徵集到奢侈品赞助，最后是惠利自己掏钱购买，她解释：「其实这个价格的商品本不该是自己掏钱，但那是也没办法。『洁伊』集家世、成绩、外貌於一身而且是1%上流社会的人，所以我在她的外型塑造上下了很多功夫，细节上也是，观众肯定会注重到细节，饰品、包包、服装等等，几乎都是我自己买的。」让人感受到她对自己演技的真诚态度。



得知这一消息的网友纷纷表示：「看剧的时候我还想夸剧组，女主的造型很美，没想到都是她自己的东西啊」、「为了作品她也花了不少心思啊」、「惠利超敬业」、「姜惠元听说奢侈品都是她自己买的时候也惊呆了，哈哈哈哈哈」等。

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