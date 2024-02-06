李栋旭《杀人者的购物中心》大露名品腹肌！养眼花絮照公开，网友：「无法想像已经42岁、想躲进他的怀里」

Disney+《杀人者的购物中心》前面几集播出中，郑进湾（李栋旭 饰）大多都只出现在郑智安（金慧峻 饰）的回忆里。
上周公开的第5、6集，蒙上神秘面纱郑进湾的雇佣兵时期和被称爲杀人机器的贝尔（赵汉善 饰）过去的恶缘终於公开，郑进湾放下雇佣兵的原因和与「巴比伦」背道而驰的故事曝光，这也宣告围绕郑智安家族的悲剧的开始……（但贝尔被子弹打到还刺了这么多次，竟然还活著！！
这两集终於等到满满的李栋旭，当然还有重要的养眼戏 XD 第6集有段是郑进湾一边和组织成员一边脱衣服的戏，李栋旭露出他的名品腹肌，加上他的白皙的皮肤，立刻在网路掀起热烈讨论。这集公开后，所属社也贴心的公开花絮照，让网友直呼：「无法想像他已经42岁，怎么越来越帅」、「欧莫欧莫～身材真的好好」、「真的是不老男神」、「状态真的很好」、「对我的眼睛很好」、「腹肌感觉比《九尾狐传》时期更明显了」、「想要躲进老公的怀里」等等。（更多照片：请点这）
李栋旭真的人生角色再加一！饰演的郑进湾得保持冷酷的台词语调，在感情爆发的瞬间，炯炯的眼神、激烈的动作戏等，为剧情增加不少吸引力。而《杀人者的购物中心》将在明天公开大结局，郑进湾到底有没有死？还是这一切都只是他的缜密计画？好期待结局啊！
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