女神润娥中文撑全场！害羞重现《欢迎来到王之国》Rap桥段〜直呼「我不是天嗣朗，我很害羞」！

少女时代成员润娥2月4日来到台湾举办粉丝见面会，全场涌入3000名观众座无虚席，睽违六年再度来台的她，也开心与粉丝们近距离互动。

润娥先是超有诚意带来了中文歌曲开场，穿上了露肩黑色镂空公主洋装的润娥美得冒泡，更是直接用中文问候大家：「我是不是很久没来了？大家过得好吗？」也提到自己2018年的粉丝见面会也在同一个地点TICC，让她一到现场就涌现很多回忆，这次满场的粉丝令她非常感动，她更用中文介绍主持人出场，不等主持人说明，润娥自己用中文说明了自己本次的见面会主题YOONITE蕴含的意义，还跟主持人说「对不起，不是故意的」，担心抢了他的台词。



润娥昨日才刚结束澳门场见面会，风尘仆仆来到台湾，还没有时间品尝台湾美食，但有吃到粉丝们所准备的应援食物，而台上也准备了地瓜球，润娥品尝后表示口感很像韩国的糯米甜甜圈，也学会了地瓜球在台湾也可以叫做「QQ球」。接著润娥也抽出了许多位幸运观众们想问的问题或是想对她说的话，甚至非常努力用中文念出粉丝们的话，除了一一为大家解答外，更邀请了其中五位粉丝上台与她合影拍立得留念。



被问到是否想挑战反派演技，润娥说的确自己曾演出的角色都属於乖乖牌，之后当然想挑战一些看起来不像坏人，但最后具有反转的角色，无论什么角色重点要是「漂亮的」就好。接下来她也与大家分享自己的作品《黑话律师》以及《欢迎来到王之国》的精采片段。润娥提到《黑话律师》中的角色令她至今想起来都还有些哽咽，在凌晨时拍摄一场听到丈夫死亡的消息，由於尽力地大哭与拉扯对手演员，让对方的风衣都被扯破了，只好缝补后再继续拍摄。



《欢迎来到王之国》则是公开了游乐园的约会，以及剧中她在家放纵唱Rap却发现男友站在门口的画面。粉丝们要求她重现这个可爱桥段，润娥害羞地说「我不行〜我是润娥，不是天嗣朗」，不过幕后花絮也公开了她在拍摄这段画面前的现场Rap录音桥段，润娥还指著画面说：「大家看，我很害羞吧〜」最后润娥还是不负众望现场重新念了这一大段Rap，让粉丝们超满足。

接下来润娥进行任务挑战，除了重现多首少女时代的经典舞蹈外，还特别带来一小段中文歌曲，她表示自己有看过《想见你》电视剧与电影版本，所以选唱了孙盛希的「眼泪记得你」送给大家，要求完美的润娥，甚至还主动要求重唱一次，让全场SONE也感受到她的用心。粉丝们也排字应援「1900个日子里，很想念你」，让润娥直呼好感动，第一次看到有翻面的排字应援，润娥认真看了手幅上的句子，还抓包粉丝前段称她姊姊后面写"你"，让她觉得粉丝的韩语告白很可爱，更用手机自拍到满意为止。

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