为他量身订做的英雄角色！《财阀X刑警》安普贤完美演出拼命认真「玩」的富三代！

演员安普贤在新作《财阀X刑警》中饰演一位富三代小儿子「陈利手」，除了钱多到不行之外，他更熟知法律并拥有律师执照，还会租下整栋百货公司玩生存游戏，也是一位高人气网红。安普贤演出这个角色相当游刃有余，可望成为他的新人生角色。

SBS新金土电视剧《财阀X刑警》描述一个爱玩的财阀三世因某种原因而成为重案组员警，展现他「钱就是钱，后台就是后台」的FLEX超酷搜查模式。本剧刚播出了2集，安普贤所饰演的陈利手卷入一宗斗殴事件而遭到拘留，不过他打晕的人正是警方追查2个月都没能逮捕到的嫌犯。为顾全观感警方决定让他成为重案组的空降部队，正式加入搜查。



除了一到职还开著跑车，红毯与乐队迎接的夸张入社仪式外，陈利手以创新的手法来侦办案件，动用SNS的人气找到失踪老人，堂堂正正以自己的身份走入游艇会员VIP区等等，都让原本的刑警团队不得不佩服。不过这个角色需要有点滑头、吊儿郎当，安普贤如果稍微有些太Over的表现，很可能会让观众们皱起眉头，不过他的演出拿捏相当精准，刚刚好的调皮男孩。



除了平时不按牌理出牌的任性，安普贤在剧中还必须擅长打斗，飞车骑重机，驾驶游艇，熟知法律，根本是一位多才多艺的英雄人物，因为是网红所以也有独有的手势，拥有多部令人羡慕的帅气跑车，还有他的飞机头造型也成为了他的招牌，每次必须用掉大量的定型喷雾。安普贤为了演出这个角色，去年夏天取得了游艇赛艇执照，剧中的他还秀出与白种元老师的合影，也是他亲自邀请白老师所得到的。



SBS的《财阀X刑警》安普贤可望接替《读取恶心的人们》（解读恶之心的人们）金南佶以及《模范计程车》李帝勋，成为新一代的英雄吗？让我们继续看下去～

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