超宠！Super Junior圭贤曾透露老板柳喜烈「跟著录音6小时」，飞往台湾签售竟也跟上

Super Junior圭贤本月发行全新solo专辑《Restart》，是他转往新公司Antenna推出的第一张专辑，活动相当受到外界关注，也屡屡有消息老板柳喜烈相当关心他这名旗下新人。

本月9日《Restart》发布记者会上，圭贤大方聊到Antenna的优势，表示Antenna规模虽小但很快就能得到反馈，代表柳喜烈甚至在他录音时跟到录音室坐著，就这么看他录音6小时，他相当开心当下有什么想法都能马上提出来修改。圭贤更透露柳喜烈几乎每天都会和自己连络，相当关心自己。



没想到，这位代表甚至跟著圭贤来到了台湾签售会。‎29日举行的台湾场《Restart》签售会，是圭贤时隔多年再来到台湾签售，更是他加入Antenna后首场个人海外活动。签售会当场，不少粉丝E.L.F.与KYUpiter都目击到柳喜烈也在现场，极有可能是为了观心圭贤与现场状况特地前来，得知消息的网友也说「老板好宠」、「真的很疼爱圭贤」等等。



自圭贤加入Antenna以来，或许是在相比在SM娱乐的落差，粉丝都感受到Antenna对圭贤支援不一样，从‎加入Antenna后的单独形象照便受到大批赞许，到迅速发行专辑、专辑包装的质感，甚至是圭贤专辑所附的小卡……等等都被称赞一轮呢！代表紧跟著圭贤的活动，看来也是高规格宠爱啊！



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