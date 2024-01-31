GOT7成员荣宰2月18日举办「2024 YOUNGJAE ASIA TOUR <INSIDE OUT> CONCERT in Taipei 」

韩系实力男团GOT7成员，有「Powerful Vocal」美誉的荣宰，大家心心念念小七（荣宰小名）的好声音与动感舞姿，正式宣布2/18（日）晚上六点整，荣宰将首次以个人姿态，在「TICC台北会议中心」举办「2024 YOUNGJAE ASIA TOUR CONCERT in Taipei 」。

很多铁粉不光喜欢荣宰的歌，同时也欣赏他私下的宛如小太阳般的暖心，自出道以来，他便致力於各种公益活动，亲身帮助弱势贫困儿童、心脏病儿童、受虐妇女、渐冻人、流浪动物等，还不时宣导人人平等不歧视的理念，当然不少陷入低潮的粉丝，也因为听了荣宰的歌，与感受他正能量的鼓励后重新振作，因此荣宰亲自承诺，当天「2024 YOUNGJAE ASIA TOUR CONCERT in Taipei」上，他不但会带来最棒的舞台，还要带给大家最暖、最难忘的幸福时光！

横跨歌唱、音乐剧、戏剧，以及主持MBC电台每日夜间12点「GOT7荣宰的好朋友」等，荣宰可谓是演艺圈模范职人，2023年一项「Blip Annual Schedule Report」排名中（2022/12/1至2023/11/30统计），他便以一年共322个工作行程夺得冠军（第二名为DAY 6 成员Young K、第三名为SJ成员圭贤），除了GOT7成员盛赞，就连工作人员也表示，荣宰处事认真，就算累也不喊苦，还会贴心的照顾团队伙伴，因此与他共事是非常棒的经验，而他也在去年11月初，以SOLO身份发行个人首张正规专辑「DO IT」，这张专辑可谓是荣宰的正能量写照，因为他总是会鼓励自己与所有粉丝，说：「遇到任何事情时，请先DO IT！勇於面对并接受挑战，就算失败了也别灰心，请继续努力不放弃，相信你一定可以获得成功果实。」来鞭策自己，透过他穿透力十足又感情丰沛的好嗓音，因此也让不少正处於低潮的粉丝因这张专辑「DO IT」获得强大力量！

日前荣宰现身泰国，出席在曼谷举行的「第33届首尔歌谣大赏」，同时与GOT7成员MARK、BAMBAM共同获得「Global Producer奖」殊荣，谦虚的他表示：「得此奖深感荣幸！大家对我的厚爱，将成为我继续努力的动力！」。目前已全力进入准备期，亲力亲为的荣宰，也亲自参与CONCERT演出企划执行，希望把这份心意转化成为感谢所有鸟宝宝的支持，期待带给大家最幸福的回忆！即将在2/18（日）晚上六点整，首次以个人姿态展现超强舞台魅力，韩系实力男团GOT7成员荣宰，定於「TICC台北会议中心」举办「2024 YOUNGJAE ASIA TOUR CONCERT in Taipei 」，更多活动详情请上主办单位「SHOW Office Entertainment.co.ltd」之FB官方粉专「https://www.facebook.com/SHOWOffice2023/ 」或官方IG「https://www.instagram.com/showoffice2023/ 」查询。

2024 YOUNGJAE ASIA TOUR CONCERT in Taipei

演出日期：2024年2月18（日）

入场时间：17：00（依现场实际情况而定）

演出时间：18：00

演出地点：TICC台北国际会议中心

演出地址：台北市信义区信义路五段一号

活动票价：座席A区 NT$5,600/座席B NT$4,600/座席C区 NT$3,600/身心席NT$2,800

起售时间：2024/2/3 11：00

购票方式：Ticket Plus远大售票网站及全台7-11 ibon机台（全面开卖）

身障购买：Ticket Plus远大售票网站EMAIL购票

购票网址：https://ticketplus.com.tw/ 网页建置中

主办单位：SHOW Office Entertainment.co.ltd

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