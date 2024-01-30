超寵！Super Junior圭賢曾透露老闆柳喜烈「跟著錄音6小時」，飛往台灣簽售竟也跟上

Super Junior圭賢本月發行全新solo專輯《Restart》，是他轉往新公司Antenna推出的第一張專輯，活動相當受到外界關注，也屢屢有消息老闆柳喜烈相當關心他這名旗下新人。

本月9日《Restart》發布記者會上，圭賢大方聊到Antenna的優勢，表示Antenna規模雖小但很快就能得到反饋，代表柳喜烈甚至在他錄音時跟到錄音室坐著，就這麼看他錄音6小時，他相當開心當下有什麼想法都能馬上提出來修改。圭賢更透露柳喜烈幾乎每天都會和自己連絡，相當關心自己。



沒想到，這位代表甚至跟著圭賢來到了台灣簽售會。‎29日舉行的台灣場《Restart》簽售會，是圭賢時隔多年再來到台灣簽售，更是他加入Antenna後首場個人海外活動。簽售會當場，不少粉絲E.L.F.與KYUpiter都目擊到柳喜烈也在現場，極有可能是為了觀心圭賢與現場狀況特地前來，得知消息的網友也說「老闆好寵」、「真的很疼愛圭賢」等等。



自圭賢加入Antenna以來，或許是在相比在SM娛樂的落差，粉絲都感受到Antenna對圭賢支援不一樣，從‎加入Antenna後的單獨形象照便受到大批讚許，到迅速發行專輯、專輯包裝的質感，甚至是圭賢專輯所附的小卡……等等都被稱讚一輪呢！代表緊跟著圭賢的活動，看來也是高規格寵愛啊！



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