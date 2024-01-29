SJ忙內圭賢坦言連唱兩天「有點累」！每天狂照鏡子不是因為自戀而是這原因～

Super Junior全體南下高雄開唱，團內老么成員圭賢也特地來到台北舉辦個人新專輯「Restart」的簽售會，也特地抽空與媒體們見面。

圭賢一出場不改可愛風格，任媒體捕捉畫面，也提到自己的新EP「Restart」希望大家跟他一樣，無論是在職場、校園或哪一個方面都有全新的開始。他也提到這張專輯令他印象最深刻的，就是在錄製期間他得了重感冒，於是錄音時間必須一直延後，同時也忙著音樂劇的演出，最後的最後終於壓秒錄完這張專輯，他最推薦其中的主打歌曲。



問到2月3日即將過生日的圭賢今年有什麼生日願望呢？他害羞地說「希望下次SOLO演唱會的門票可以完售」，也提到自己單飛即將屆滿10週年，沒想到這段時間內能夠一直推出SOLO新作品，非常感謝身邊的工作人員以及粉絲們對他的支持。對於上週SJ連續兩天在高雄的演出，圭賢雖是忙內但體力還吃得消嗎？他坦白說「有點累」，不過也說自己最近很努力在運動，所以一點點的累還能接受。



最近也常在訪談中提到自己創作的歌曲最後卻沒被收錄在專輯中，圭賢用中文大呼「非常可惜」，不過他說他到處在外面釋放這個消息，公司內部也開始感受到有點壓力，所以他覺得還是很有機會唱給大家聽的喔！被問到之前在海外巡演時常常照鏡子，甚至一天高達20次，圭賢解釋說他這並不是自戀，而是看著自己的長相，總覺得「還有進步空間」，所以常常照鏡子。



圭賢本次特地比其他成員更早抵台，也在台北進行了他無公開行程的第二次旅行，他覺得台北給他像家一樣的熟悉感，高雄則是給他一種美麗的度假風情。愛喝酒的圭賢，來台自然沒有錯過全球知名的KAVALAN噶瑪蘭威士忌，被問到想跟哪位台灣歌手合作呢？圭賢則表示是樂團八三夭，認為主唱的聲音相當吸引他。



身為Netflix戀愛實境節目《單身即地獄》主持人的圭賢，表示身為主持人他必須對參加者一視同仁並且給予尊重，被問到自己要不要成為參加者？他秒答「第一，我年紀太大了，第二，沒有身材實在沒辦法在鏡頭前脫衣服」讓全場大笑。最後主持人請他做一個節目中女嘉賓廈情的「壓下巴告白」，圭賢還先用中文問「在台灣有名嗎？」，最後拗不過大家只好照做，最後害羞地遮著臉說「不好意思」，實在太可愛了！



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