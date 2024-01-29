韩国潮青乐团Wave To Earth 一路爆红到欧美 3月21日台北疗愈开唱

独立乐团新浪潮、急速累积高人气声量的「南韩潮青乐团」Wave To Earth将带著全新巡回《Wave To Earth : flaws and all tour in Taipei》在Legacy Taipei登台开唱！

出道仅不到四年的Wave To Earth把炙手可热的Lo-Fi乐风与indie pop（独立流行乐）结合得淋淋尽致，因一首《seasons》爆红社群网路，超过2,000万次收听天量，席卷欧美全球各地，一连串神奇效应就此展开！随后就被BTS队长RM (金南俊) 、EXO成员伯贤、SHINee指定R&B指标制作人Colde火速签下成为年度重点艺人，每月全球高达近700万次人洗脑收听，高质感的作品让乡民们都大赞「听一首直接中毒」、「根本宝藏新团」等，引颈期盼终於要在3月21日疗愈开唱，门票将在2月2日早上11点拓元售票系统全面开卖。

从南韩发迹的Wave To Earth由创作主理人Daniel Kim、鼓手Dong Kyu Shin及贝斯手John Cha三人组成，Daniel Kim说「有天我观赏到我人生中看过最大的巨浪，我就想说，好吧！那我也来跟我的朋友们一起制造巨浪。」把当今乐坛流行的Lo-Fi音乐加上indie pop还有招牌爵士鼓声响完美契合，首首创作听起来自然、随兴好入耳，旋律里却有著粗糙声效，又仿如渗入杂讯的朦胧感，形成了这独特的曲调，配上视觉设计都以极简的潮流文青风格，成功强调乐团的独特性，神秘却简单有型让乐迷充满许多想像，也让Wave To Earth就此打响名堂。在2020年发行了双EP《wave 0.01》及《summer flows 0.02》讨论度水涨船高，其中一首《seasons》在Spotify至今已累积1,500万次收听量，去年首张专辑《0.1 flaws and all.》正式发行不久，即在北美展开大规模巡回，接近场场秒杀的一票难求盛况，团员们惊讶表示「没人想到我们会秒杀这么多场，我们的第一次，这一切超现实的。」让Wave To Earth声势更上一层楼，从亚洲风靡到欧美，绝对是今年无法忽视的独立乐团新浪潮。

名为《Wave To Earth : flaws and all tour》的世界巡回首站3月从香港出发，接著正是3月21日台北站Legacy紧接著东京，随后飞往欧洲米兰、哥本哈根、柏林、阿姆斯特丹、伦敦等地，LIVE实力满载的Wave To Earth总是能随著歌曲把现场氛围不停地变换，还有疗愈节奏及首首浪漫爆击、单刀直入地创作唱近Z世代歌迷们的心，把握机会来现场感受Wave To Earth带来的好心情浪潮。

《Wave To Earth : flaws and all tour in Taipei》

演出日期：2024/3/21

演出时间：20:00 (实际演出时间以现场公告为准)

演出地点：Legacy Taipei

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