韩国潮青乐团Wave To Earth 一路爆红到欧美 3月21日台北疗愈开唱

独立乐团新浪潮、急速累积高人气声量的「南韩潮青乐团」Wave To Earth将带著全新巡回《Wave To Earth : flaws and all tour in Taipei》在Legacy Taipei登台开唱!

出道仅不到四年的Wave To Earth把炙手可热的Lo-Fi乐风与indie pop(独立流行乐)结合得淋淋尽致,因一首《seasons》爆红社群网路,超过2,000万次收听天量,席卷欧美全球各地,一连串神奇效应就此展开!随后就被BTS队长RM (金南俊) 、EXO成员伯贤、SHINee指定R&B指标制作人Colde火速签下成为年度重点艺人,每月全球高达近700万次人洗脑收听,高质感的作品让乡民们都大赞「听一首直接中毒」、「根本宝藏新团」等,引颈期盼终於要在3月21日疗愈开唱,门票将在2月2日早上11点拓元售票系统全面开卖。

从南韩发迹的Wave To Earth由创作主理人Daniel Kim、鼓手Dong Kyu Shin及贝斯手John Cha三人组成,Daniel Kim说「有天我观赏到我人生中看过最大的巨浪,我就想说,好吧!那我也来跟我的朋友们一起制造巨浪。」把当今乐坛流行的Lo-Fi音乐加上indie pop还有招牌爵士鼓声响完美契合,首首创作听起来自然、随兴好入耳,旋律里却有著粗糙声效,又仿如渗入杂讯的朦胧感,形成了这独特的曲调,配上视觉设计都以极简的潮流文青风格,成功强调乐团的独特性,神秘却简单有型让乐迷充满许多想像,也让Wave To Earth就此打响名堂。在2020年发行了双EP《wave 0.01》及《summer flows 0.02》讨论度水涨船高,其中一首《seasons》在Spotify至今已累积1,500万次收听量,去年首张专辑《0.1 flaws and all.》正式发行不久,即在北美展开大规模巡回,接近场场秒杀的一票难求盛况,团员们惊讶表示「没人想到我们会秒杀这么多场,我们的第一次,这一切超现实的。」让Wave To Earth声势更上一层楼,从亚洲风靡到欧美,绝对是今年无法忽视的独立乐团新浪潮。

名为《Wave To Earth : flaws and all tour》的世界巡回首站3月从香港出发,接著正是3月21日台北站Legacy紧接著东京,随后飞往欧洲米兰、哥本哈根、柏林、阿姆斯特丹、伦敦等地,LIVE实力满载的Wave To Earth总是能随著歌曲把现场氛围不停地变换,还有疗愈节奏及首首浪漫爆击、单刀直入地创作唱近Z世代歌迷们的心,把握机会来现场感受Wave To Earth带来的好心情浪潮。

《Wave To Earth : flaws and all tour in Taipei》

演出日期:2024/3/21

演出时间:20:00 (实际演出时间以现场公告为准)

演出地点:Legacy Taipei

韩星网@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者,本站将予以追究