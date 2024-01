韓國潮青樂團Wave To Earth 一路爆紅到歐美 3月21日台北療癒開唱

獨立樂團新浪潮、急速累積高人氣聲量的「南韓潮青樂團」Wave To Earth將帶著全新巡迴《Wave To Earth : flaws and all tour in Taipei》在Legacy Taipei登台開唱!

出道僅不到四年的Wave To Earth把炙手可熱的Lo-Fi樂風與indie pop(獨立流行樂)結合得淋淋盡致,因一首《seasons》爆紅社群網路,超過2,000萬次收聽天量,席捲歐美全球各地,一連串神奇效應就此展開!隨後就被BTS隊長RM (金南俊) 、EXO成員伯賢、SHINee指定R&B指標製作人Colde火速簽下成為年度重點藝人,每月全球高達近700萬次人洗腦收聽,高質感的作品讓鄉民們都大讚「聽一首直接中毒」、「根本寶藏新團」等,引頸期盼終於要在3月21日療癒開唱,門票將在2月2日早上11點拓元售票系統全面開賣。

從南韓發跡的Wave To Earth由創作主理人Daniel Kim、鼓手Dong Kyu Shin及貝斯手John Cha三人組成,Daniel Kim說「有天我觀賞到我人生中看過最大的巨浪,我就想說,好吧!那我也來跟我的朋友們一起製造巨浪。」把當今樂壇流行的Lo-Fi音樂加上indie pop還有招牌爵士鼓聲響完美契合,首首創作聽起來自然、隨興好入耳,旋律裡卻有著粗糙聲效,又仿如滲入雜訊的朦朧感,形成了這獨特的曲調,配上視覺設計都以極簡的潮流文青風格,成功強調樂團的獨特性,神秘卻簡單有型讓樂迷充滿許多想像,也讓Wave To Earth就此打響名堂。在2020年發行了雙EP《wave 0.01》及《summer flows 0.02》討論度水漲船高,其中一首《seasons》在Spotify至今已累積1,500萬次收聽量,去年首張專輯《0.1 flaws and all.》正式發行不久,即在北美展開大規模巡迴,接近場場秒殺的一票難求盛況,團員們驚訝表示「沒人想到我們會秒殺這麼多場,我們的第一次,這一切超現實的。」讓Wave To Earth聲勢更上一層樓,從亞洲風靡到歐美,絕對是今年無法忽視的獨立樂團新浪潮。

名為《Wave To Earth : flaws and all tour》的世界巡迴首站3月從香港出發,接著正是3月21日台北站Legacy緊接著東京,隨後飛往歐洲米蘭、哥本哈根、柏林、阿姆斯特丹、倫敦等地,LIVE實力滿載的Wave To Earth總是能隨著歌曲把現場氛圍不停地變換,還有療癒節奏及首首浪漫爆擊、單刀直入地創作唱近Z世代歌迷們的心,把握機會來現場感受Wave To Earth帶來的好心情浪潮。

《Wave To Earth : flaws and all tour in Taipei》

演出日期:2024/3/21

演出時間:20:00 (實際演出時間以現場公告為準)

演出地點:Legacy Taipei

