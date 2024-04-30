崔振赫再扮检察官遇上「白天是李姃垠晚上是郑恩地」的女子！《日夜不同的她》定档6月

【完整剧情与角色介绍】

由李姃垠、郑恩地与崔振赫主演的JTBC新剧《日夜不同的她》，昨（29）日确定了将作为周末剧在6月播出，正式公布三名主角介绍。

《日夜不同的她》讲述某一天突然被困在老年时期的待业女子，和意外与她纠缠的「能力者」（指优秀）检察官之间的异想天开浪漫喜剧。导演是《大力女子都奉顺》、《我们遇见的奇迹》李亨民。

李姃垠饰演50多岁女子「林顺」，白天当公共实习生（公共指国家机关）上班，是李美珍的「副角」，虽然外表是586世代（50多岁，60年代出生、80年代上大学的世代），实际上却是MZ世代，是比起同龄人更能轻松完成繁重工作的万能实习生。上班的时候，他不会对上司的「我们那时代……」有任何抱怨，社会生活满分，不过时间到了就会像风一样下班，完全是「最近的孩子」。



郑恩地饰演林顺的「本角」，日落后会变成花样年华20多岁的就职准备生「李美珍」。李美珍各种兼差还参加公务员考试，但每年都落榜，更在一夕间遭遇老了30岁的悲剧，不过她以此为契机实现了盼望已久的「放弃就业」。



崔振赫饰演在林顺和李美珍两名女子间日夜纠缠的西汉支厅毒品调查检察官「季志雄」一角，拥有高学历、高资历和高颜值，是不容许自己出差错的完美主义者，也是一年到头都积极工作的工作狂。由於和他一起工作的事务官纷纷辞职，他开始和可疑的公共实习生林顺，以及林顺的副角李美珍有了不解之缘。



特别的是，崔振赫2014年曾在《傲慢与偏见》扮演王牌检察官「具东治」，该剧是他生涯第一次演出无线台迷你剧第一男主角，收视率平稳的在10%上下流动，成为他重要作品。正巧逢10年，今年他将再扮演优秀检察官，表现令人期待。



而李姃垠可是演技广受肯定、韩剧与韩影里的重要绿叶，除了知名的电影《寄生上流》（上流寄生族）之外，她还演过人气电视剧《耀眼》、《Missing：他们存在过2》等，不过《日夜不同的她》将是她少数当主演的作品。



郑恩地是女团Apink成员，出道早期以《请回答1997》在戏剧界爆红，名气从K-POP界向外延伸，近年再以《酒鬼都市女人们》系列「姜芝久」一角刷新人生角色，《日夜不同的她》她将与李姃垠共同诠释一个拥双重面貌的人物，是最大看点。



除了上述三名主演，先前曾曝光‎《隧道》梁朱浩、《Stove League》尹炳熙也会演出。

《日夜不同的她》将在6月每周六日首播，实际日期还得再等等官方公布。

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