SUPER JUNIOR高雄巨蛋开Party 竟集体失忆曾来过这里

人气团体SUPER JUNIOR 27日在高雄巨蛋举行Fan Party，1万名E.L.F.（SJ粉丝昵称）挤爆会场，几乎所有成员都忘记2011年曾来这里唱过拼盘秀，台上你一言我一语让现场笑声不断，利特甚至要银赫「去跳爱河」。

SUPER JUNIOR首度在高雄巨蛋举办专场，主办单位远雄创艺的硬体规格丝毫不马虎，延伸舞台的高度更是平易「近」人，摇滚区的粉丝直呼过瘾；他们开场以〈SUPER 〉加上〈Mr.Simple〉揭开序幕，八位成员同时从升降台现身瞬间让现场为之疯狂，整场演唱包括〈Black Suit 〉、〈DEVIL〉、〈Sorry Sorry 〉、〈Bonamana〉共12首夯曲。

八位成员打招呼都诚意满满，东海甚至还几乎用全中文跟粉丝互动，讲到后面一度没话讲，始源在旁忍不住吐槽「结束了吗？」，周五抵达后晚餐直奔最爱麻辣锅店的始源，在说「希望你们会喜欢我们的舞台时」，银赫在旁把「希望」听成「鼎王」，现场又是一阵爆笑，提前来台的圭贤透露自己与经纪人在台北吃了油条、蛋饼，也不忘赞高雄是个美丽的城市，有趣的是SJ大部分成员都忘记2011年曾来过，台上顿时讨论了起来，银赫表示去了爱河附近，看到爱河就想到大家，结果利特竟叫他「既然想到粉丝就该跳下去吧？」

活动取名为Fan Party，当然要跟现场同乐，成员们在台上玩起各种对战游戏，从猜拳互打到充气小马对决，过程都超级爆笑；中间看到粉丝的应援手幅写道「不是哥哥，是大叔」，东海喊：「太不像话了！」，利特则开玩笑怒回：「说我们不是哥哥，是大叔的话，那你们是什么！？」他们还在台上开启了「晚餐话题」，从开胃菜、主餐到甜点，八位成员聊得超级尽兴，整场Fan Party超过3小时才结束，周日（28日）下午4点在同场地还有一场，相关详情可洽主办单位远雄创艺。

图片：读者提供 via 远雄创艺

韩星网@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻