高庚杓＋姜汉娜＋朱钟赫喜剧《没有秘密》能成为大家的压力纾解秘方吗！5月1日开播

JTBC新电视剧《没有秘密》今日举办制作发表会，导演与演员高庚杓、姜汉娜、朱钟赫等都共同参与。本剧将於5月1日首播。
一共有12集的《没有秘密》描述一位主播宋基白（高庚杓饰）变身为无法控制舌头的浩克，遇见了一位满怀热情的综艺作家温宇宙（姜汉娜饰），展开一场幼稚又无厘头的人生反转喜剧。善於掌握喜剧题材的高庚杓，表示观众们看了《没有秘密》应该不难感受到其中的笑点，也预告本剧能够让大家放空，毫无疲劳地观赏，可带给观众们共鸣与安慰。
饰演综艺作家的姜汉娜则表示，演出这部作品让她想起了真正的综艺作家们，譬如游戏进行时常会有点不理解规则，但综艺作家们总是充满能量亲切地解说，所以姜汉娜在剧中遇见高庚杓时也表现出这样的感觉。而姜汉娜与高庚杓两位演员都不吝於赞赏对方，说只要有对方存在就不需要担心演出的效果，相互信任。
剧中高庚杓「无法控制自己舌头」的设定，也不免令人联想到电影《政客诚实中》，罗美兰因为受到诅咒而只能将真话脱口而出，导演对此也有点担心。不过之前的作品大多是说此人原本满口谎言或是善於说假话粉饰太平，后来因为诚实而改变了局势，但本次《没有秘密》中的高庚杓还有很多理想正要达成，应该能够跟以前曾出现的电影或电视剧内容做出区隔。
《没有秘密》将於5月1日晚间首播。
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