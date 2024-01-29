他竟提前领便当！《我的Happy End》张娜拉寻回记忆却必须面临残酷现实！复仇之路正要展开（EP.9 – 10）

[有雷] 《我的Happy End》剧情真的高潮迭起，前两集张娜拉因受到太大刺激而失忆，为了报复她而出轨的孙浩俊得知事实真相后却后悔不已，回过头来想守护家庭时，却遭谋杀身亡！张娜拉成为最大嫌疑人…她将再接续孙浩俊手中的线索揭开所有真相！

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纯永（孙浩俊饰）原本埋怨7年前被戴绿帽，却发现老婆才媛（张娜拉饰）是被设局性侵，他除了后悔更积极想找出孩子的爸爸到底是谁。此时岳父也从女儿的闺密昀昣（苏怡贤饰）得知纯永出轨的事实，气得打了纯永几巴掌，但两人最后却决定对於失去了记忆的才媛，不再提起外遇以及性侵的一切，掩盖所有事实，希望保全这个家庭，纯永也想藉此请求原谅。



失忆的才媛相当不安，许多画面都在脑中一闪而过却没有记忆，她也翻阅自己以往被报导出的一些内容，才发现自己过往的一些事件以及正在打离婚官司争取抚养权。纯永回到了之前的好爸爸形象，也告诉才媛，希望她不要恢复记忆，或许更好。纯永也向昀昣下跪表示后悔自己的出轨，希望回头守护家庭，这让昀昣相当不能接受。



才媛似乎重拾了过往记忆，但在深夜却累到不省人事。早上被警方按门铃叫醒并直接逮捕，原因竟是她杀害丈夫许纯永！前往认尸的才媛痛哭失声完全无法接受，警方更表示纯永是被人在车上的水瓶中下毒身亡，认为才媛没能提出确切不在场证明而拘捕她，虽然最后因证据不足而释放，却让才媛失去了工作并且未能脱离嫌疑。纯永的友人送来一个随身碟给才媛，说是纯永交代他保留的资料，才媛也在其中发现了白胜奎坠楼后昀昣求救父亲的录音。



各方开始攻击才媛的病情，只有一位从学生时期就单恋才媛的尹太吾始终相信她，在纯永死后太吾也接手调查一切真相，也照顾才媛的心理状态，以及始终因坠楼而陷入昏迷的同事白胜奎。当他前往才媛常去的私人心理医师诊所时，却发现才媛所说的医师好友根本从没有这么亲密的关系，才媛觉得身边有人给她建议却全是幻想！昀昣父女以及以贩卖情报维生

的前职警察，似乎联手打算毁掉才媛，接下来守护才媛的太吾能成为神队友吗？



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