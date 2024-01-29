SEVENTEEN 3-5月举办日韩安可演唱会「FOLLOW AGAIN」！超大型体育场容纳更多粉丝

SEVENTEEN将登上超大型体育场的舞台！

今日（29日）Pledis娱乐：「SEVENTEEN将於3月-5月期间在韩国和日本的3个体育场进行安可演唱会，巡演的名称为『FOLLOW AGAIN』。 」场地包括仁川亚洲运动会主赛场（3月30日-31日），大阪长居体育场（5月18日-19日）和神奈川日产体育场（5月25日-26日）。



SEVENTEEN将是首个在仁川亚运会主赛场举办个唱的K-pop团体。 而神奈川日产体育场也是日本最大规模的演出场地，他们将在这些超大型体育场上证明自己独特的的地位和人气。

Pledis娱乐表示：「这次安可巡演是为了向喜欢爱护SEVENTEEN的CARAT（粉丝名）们表达感谢，大家可以期待他们最好的舞台。 整个体育场将被SEVENTEEN官方应援色——玫瑰石英粉和宁静蓝色所点缀。 」

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻