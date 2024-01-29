防弹少年团V在军队也是5G冲浪的速度！亲自认证和「知惠」的关系：泰俊啊、知惠啊，要幸福喔

防弹少年团成员V也为自己的「CP」疯狂应援。

V和IU合作的消息从去年传出后就一直备受关注，随著IU的回归，粉丝们的期待声越来越高，V在个人IG上公开他俩合作的先行曲《Love wins all》的MV拍摄现场幕后照，更是引来无数网友的围观和讨论。

照片中的V和IU穿著西装和婚纱，化著「战损装」，或挽著胳，或脸贴脸，姿势非常亲密，其中一张V从身后抱住IU，演绎了一对感情深厚的恋人。 看到这组照片的粉丝中有人将V和IU称作「泰俊」（V的本名：金泰亨）和「知惠」（IU的本名：李知恩），表示「我也不知道他俩叫什么，这是我取他们起的名字，大家懂我的意思吧。 」这则留言也火速在粉丝之间流行起来，甚至连海外粉丝都知道了这个「梗」。



很快V也领会到了「泰俊和知惠」的梗，亲自认证了他们的关系，并为这组照片配文「泰俊啊、知惠啊，要幸福哦！」和粉丝们一同入戏。

正在军队服役的V也不忘与粉丝们互动，令粉丝们大为感动，纷纷表示：「不愧是5G冲浪的V」、「哈哈哈哈，在军队里也有好好上网的V」、「这样的他怎能让人不爱呢」等。



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