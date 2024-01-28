《财阀》朴智贤曾重达78公斤，一句话让MC反应故障XD「巧克力中毒」安普贤又担心又羡慕

主演《你喜欢布拉姆斯吗》、《柔美的细胞小将》等剧，近年靠《财阀家的小儿子》饰演「毛贤敏」、宋仲基大嫂一角生涯声势可说达颠峰，朴智贤新戏《财阀X刑警》也同样和「财阀」有关系，不过这里不是要说这件事XD，是要说他在新戏拍摄期间被安普贤发现的特殊兴趣！

《财阀X刑警》主演群安普贤、朴智贤、姜相准、金伸比与郑嘉熙一同前往综艺节目《强心脏VS》宣传，五人讲起因剧变好友滔滔不绝，也说起自己本身的故事。朴智贤便透露自己曾重达78公斤，是高中三年级的时期，当时为了减肥还尝试过不健康的方式减肥，现在会找自己喜欢的运动维持体重。

然而妙的是，朴智贤拍戏时会把巧克力当主餐！她坦承自己拍戏时如果没吃东西注意力会不集中，所以开始会吃巧克力，旁边安普贤马上告状「她车上有一堆巧克力」，她也补充自己一天可以吃4、5片一般尺寸的巧克力砖，安普贤听了又告状：「她真的当开胃菜在吃！」朴智贤又说自己平时会直接挖榛果可可酱来吃。



安普贤继续爆料，说导演曾劝他带朴智贤运动，安普贤也苦口婆心对她说不能只吃巧克力：「可是她回家还是只吃巧克力，死也不肯下车！」安普贤表达了对朴智贤的担忧，同时却又觉得她即使发胖6公斤，外表根本看不出来，相当羡慕。

更荒唐的是，朴智贤说自己有一次吃巧克力差点送医，因为吃著巧克力派睡著了，巧克力派沾到头上，经纪人看了吓歪想报警，仔细一看才知道是巧克力派……



朴智贤整场讲话直接又逗趣，被众人形容「很四次元」，她接著说自己78公斤的时候外表其实看不太出来，主持人全炫茂和文世润好奇她肉都长到哪里了，她交叉手臂护著胸前回答：「变丰满了。」全炫茂和文世润瞬间不知如何反应……



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