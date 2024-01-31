P社太跪舔日本了！SEVENTEEN韩国粉丝气炸，抵制安可演唱会：日本场是本土场2倍，连出道日都在日本

PLEDIS娱乐官宣旗下男团SEVENTEEN将於3-5月在韩国、日本举办安可演唱会之后，气炸广大韩国「克拉妹」（SEVENTEEN官方粉丝名CARAT音译）。

事情要从29日PLEDIS的一则公告说起。 公司公开SEVENTEEN的最新行程，称团队即将登上韩国、日本两国的超大型体育场举办安可演唱会，3月30-31日在韩国仁川，5月18-19日在日本大阪、 5月25-26日在日本神户（韩国两场观众3万人，日本4场12万人），也就是说韩国男团的安可演唱会不仅要在日本举办，日本场甚至要比本土场还多出2场。

追星粉们应该都知道，所谓的安可演唱会都是在本土进行。 而2023年的SEVENTEEN「FOLLOW」演唱会，日本场次更是韩国本土场次的6倍（韩国2场，日本12场）。 这次就连SEVENTEEN出道日5月26日这一天，居然也要在日本演出。於是韩国的克拉妹们坐不住了，在X（旧Twitter）上掀起抵制SEVENTEEN安可演唱会的热潮，并同时发出中文和英文版公告，希望得到其他国家克拉妹的支持，并称「如果不这样的话，PLEDIS不会发生任何变化」。

해외럿들께 보이콧을 해달라는 말을 전한 글입니다.#세븐틴앙콘불매

한국럿들은 부디 알티와 마음, 퍼나르기 부탁드립니다 pic.twitter.com/1HAR1D8eWF — 하나. (@ixhrvr) January 29, 2024

韩国克拉妹之所以如此重视这次的安可演唱会，是因为这将是SEVENTEEN成员们「军白期」 之前的最后一轮演唱会。身为韩国男爱豆，入伍是不可避免的，1995年出生的S.Coups和尹净汉若是2024年入伍的话，SEVENTEEN也将进入军白期，作为团队入伍前的最后一轮完整体演唱会，这对本土粉丝们来说意义重大。

对於PLEDIS的安排，粉丝们纷纷表示：「叫什么安可，不如叫日本巡回演唱会吧」、「你到底为何要这样安排，房时爀你是不是暗恋日本女人」、「期待他们安可演唱会的我彷佛像个傻子」、「按人口比的话，韩国才是专辑输出最主要的市场啊」、「P社，求你不要抢走我积极的思想和希望」等。

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